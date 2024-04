Fortaleza joga bem e pressiona, mas empata com o RB Bragantino pela Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Tricolor e Massa Bruta saíram no empate

O Fortaleza pressionou, mas ficou no empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, na noite de ontem, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Série A.

O resultado manteve a invencibilidade do Tricolor na competição, que agora soma cinco pontos, mas fez a equipe perder posições na tabela e deixar o G-6. Vale ressaltar que o time cearense possui um jogo a menos.

Vivendo a melhor fase da temporada, o Fortaleza entrou em campo sob olhares dos mais de 18 mil tricolores, repletos de expectativa por mais uma boa atuação. Na escalação da equipe, Vojvoda fez alterações em relação ao time que goleou o Boca Juniors, na última quinta, 25, e promoveu duas estreias: a do lateral-esquerdo Felipe Jonatan e do atacante Breno Lopes, além de Kayzer e Kervin como titular.

Com a bola rolando, o Tricolor do Pici foi, nos minutos iniciais, o que tem sido nesta sequência recente de bons resultados: um time intenso, agressivo e de forte marcação no campo adversário. Aliada à organização tática, veio também a eficiência em aproveitar o momento para converter em vantagem no placar. Mérito para o venezuelano Kervin, que não tem medo de arriscar.

O jovem do Fortaleza precisou de um pequeno espaço na intermediária para utilizar seu melhor artifício, a finalização à longa distância. O forte chute de “Tuti” venceu o goleiro Cleiton e estufou as redes, para alegria de Vojvoda. Sexto gol do camisa 77 na temporada, igualando-se a Moisés na terceira colocação da artilharia do time, e o primeiro dele na Série A do Campeonato Brasileiro.

A partir do gol, porém, o Leão mudou a estratégia. Recuou as linhas, deixou a posse com o RB Bragantino e passou a tentar explorar transições em velocidade, principalmente nas costas de Juninho Capixaba, pelo corredor do lado direito. Com o lateral do time paulista subindo constantemente ao ataque, criou-se um “buraco” para Marinho desfrutar de lançamentos. Por ali, o Tricolor criou boas situações, mas pecou na conclusão.

Em contraponto, o Bragantino melhorou na partida. Com certa liberdade para trocar passes — folga esta que diminuía quando a equipe se aproximava da baliza de João Ricardo —, o Massa Bruta passou a arriscar cruzamentos na área, caminho pelo qual encontrou o empate aos 39 minutos, com Sasha, após escanteio.

No segundo tempo, embora o jogo tenha ficado truncado em sua maior parte do tempo, com muita disputa no meio-campo e pouco espaço, foi o Fortaleza quem esteve mais próximo da vitória. Depois que o ponteiro passou dos 30 minutos, período em que Vojvoda fez modificações na equipe, o Leão aumentou o ritmo e exigiu grandes defesas de Cleiton. O arqueiro do RB Bragantino fez pelo menos três importantes intervenções que evitaram gols.

Apesar das tentativas do Leão, o empate prevaleceu. O Tricolor agora volta o foco para a Copa do Brasil, pela qual enfrenta o Vasco, na próxima quarta, 1º, novamente no Castelão, pelo primeiro jogo da terceira fase.

Fortaleza 1x1 RB Bragantino



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Lucas Sasha (Hércules), Pedro Augusto e Kervin Andrade (Machuca); Marinho (Pikachu), Renato Kayzer e Breno Lopes (Moisés). Téc: Vojvoda

RB Bragantino

4-3-3: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Lucas Cândido e Juninho Capixaba (Eduardo Santos); Jadsom (Lincoln), Gustavo Neves e Ramires (Lucas Cunha); Henry Mosquera, Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Vitinho (Laquintana). Téc: Pedro Caixinha

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 28//4/2024

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Fernanda Kruger-Fifa/MT e Douglas Pagung/ES

Gols: 8min/1ºT - Kervin (FOR); 39min/1]T - Eduardo Sasha (RBB)

Cartões amarelos: Pedro Augusto (FOR); Juninho Capixaba (RBB)

Público e renda: 18.113 presentes/R$ 170.170, 00