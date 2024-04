No PV, Ferroviário recebe Aparecidense e quer primeiro triunfo na Série C

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lateral-direito Wesley é titular do Tubarão

Após estrear com derrota por 2 a 1 para o Figueirense, fora de casa, o Ferroviário recebe a Aparecidense-GO, nesta segunda-feira, 29, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C, em busca de fazer valer o mando de campo e conquistar os primeiros pontos na competição.

Há quatro partidas sem ganhar — o último triunfo ocorreu ainda no começo de março, contra o Iguatu, pelas quartas de final do Campeonato Cearense —, o Tubarão da Barra precisa vencer para subir na classificação. Com a tabela embolada, o time comandado por Maurício Copertino pode ficar a um ponto do G-4 caso conquiste um resultado positivo.

Durante a semana, o Ferrão realizou treinos para ajustar a parte tática da equipe. Para a partida contra a Aparecidense, Copertino poderá promover algumas estreias.

"Quando a gente não encontra uma performance que eu espero dos jogadores, o meu trabalho é achar uma equipe que corresponda as minhas expectativas. Eu não tenho nenhum problema de falar isso, sou um profissional pago pelo clube e tenho que achar as melhores soluções dentro de campo", explicou o comandante do Tubarão.

O zagueiro Geilson voltou a fazer parte do plantel, emprestado pelo Fortaleza. O lateral-esquerdo Mattheus Silva, que já defendeu a equipe coral e retornou na última semana, disputa posição com Ernandes e pode ser uma novidade nos titulares. No meio-campo, Felipinho também pode ser a ganhar vaga. O meia, destaque do Velo Clube no Paulistão A2, foi uma das últimas contratações do Tubarão.

O time goiano, por sua vez, é comandado por Lúcio Flávio, ex-Botafogo, e largou com resultado positivo na Terceirona: vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na última quarta-feira, 24, em Goiânia.

Buscando ter o apoio da torcida coral para superar a Aparecidense, o Ferroviário iniciou a venda de ingressos e a liberação de check-ins na quarta-feira, 24. Os valores variam de R$ 30 a R$ 120 e crianças de até 12 anos têm entrada gratuita. O duelo terá transmissão da Dazn e Nosso Futebol+.

O outro representante cearense na Série C, o Floresta entrou em campo na noite de ontem e foi novamente derrotado, desta vez diante do Vota Redonda-RJ, por 2 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira. O Voltaço saiu na frente com o atacante Ítalo, Wescley empatou para o Lobo, e Ítalo balançou as redes novamente para os donos da casa, decretando o placar.

Prováveis escalações

Ferroviário



4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Alisson, Geilson, Ernandes; Lincoln, Marciel, Felipinho (Marcelinho); Vinícius Alves, Ciel e Wendson (Gabryel). Téc: Maurício Copertino

Aparecidense-GO

4-4-2: Pedro Henrique; Genilson, Vanderley, Maurício, Emanuel; Eduardo Fernandes, Du Fernandes, Guilherme, Cauari; Ezequiel Ivo e Robert. Téc: Lúcio Flávio