Ceará é derrotado pelo Mirassol fora de casa e segue sem vencer na Série B

Foto: PEDRO ZACCHI/ESTADÃO CONTEÚDO Alvinegro tropeçou fora de casa pela Segundona

O Ceará foi derrotado por 3 a 2, na noite de ontem, pelo Mirassol, fora de casa, e segue sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o revés na segunda rodada da competição, o Vovô se manteve com um ponto — cinco a menos que os times do G-4 — e ocupa a 13ª posição da tabela. O Vovô agora volta o foco para a Copa do Brasil, pela qual encara o CRB-AL, na próxima quinta-feira, 2, pelo jogo de ida da terceira fase.



Apesar do bom desempenho na estreia e com toda a última semana de preparação, o Ceará não conseguiu ser consistente e apresentou dois recortes muito diferentes entre o primeiro e segundo tempo. Na etapa inicial, o que se viu do Alvinegro foi um time sem intensidade e criatividade, além de erros graves defensivos protagonizados pelos dois laterais do time, Raí Ramos e Paulo Victor.



O discurso de Mancini após a partida contra o Goiás, de que o Ceará se comportaria igualmente em jogos dentro e fora de casa, não se fez valer em campo. Diferentemente do espírito ganancioso pela vitória que o elenco mostrou em outros recortes da temporada, principalmente nos Clássicos-Rei, contra o Mirassol, na primeira etapa, a postura ficou bem distante do peso que a competição representa para o clube.



O Mirassol não precisou fazer grandes esforços para abrir 2 a 0 no placar. No primeiro gol, aos 21 minutos, Fernandinho recebeu bola na área, fez o que quis na frente de Raí Ramos, puxou para o meio e estufou as redes. O segundo tento aconteceu já aos 41, após recuo de bola bisonho de Paulo Victor, que deixou Gabriel cara a cara com Richard.



É bem verdade que o Ceará até criou algumas situações interessantes, mas em lances isolados. O clima antes do intervalo não era dos melhores. Mas a conversa de Mancini no vestiário parece ter surtido efeito para o segundo tempo. Aliado às mudanças feitas, e isso inclui as entradas de Janderson e Bruninho, o Vovô conseguiu ensaiar uma reação e dar um fio de esperança para a torcida.

Em dois minutos, entre 21 e 23, o Alvinegro empatou a partida. Janderson diminuiu e Lourenço igualou o placar. O bom momento do time cearense indicava que algo diferente poderia acontecer, mas não. A equipe de Mancini diminuiu o ímpeto e levou um “balde de água fria” quando Danielzinho, em cobrança de falta que acertou o ângulo, colocou o Mirassol novamente em vantagem aos 37.

Sem força para reagir e com Matheus Felipe expulso nos acréscimos, o Ceará amargou mais um resultado frustrante neste início de Série B. Assim como em 2023, a largada do time na competição é ruim e isso, inevitavelmente, liga o alerta do clube. São pontos que podem fazer muita falta para a equipe no final.

Mirassol 3x2 Ceará

Mirassol-SP

4-4-2: Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor, Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Neto Moura (Chico Kim), Gabriel e Negueba (Diego Gonçalves); Fernandinho (Artur) e Dellatorre (Quirino). Téc: Mozart Santos

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Paulo Victor (Ramon); Richardson, Lucas Mugni (Bruninho) e Lourenço (Castilho); Aylon (Barceló), Recalde e Facundo Castro (Janderson). Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Maião, em Mirassol/SP

Data: 29/4/2024

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves/GO

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva-Fifa/GO e Leone Carvalho Rocha/GO

Gols: 8min/1ºT - Fernandinho, 41min/1ºT - Gabriel e 37min/2ºT - Danielzinho (MIR); 21min/2ºT - Janderson e 23min/2ºT - Lourenço (CEA)

Cartões amarelos: Lucas Ramon, Luiz Otávio e Fernandinho (MIR); Recalde, Paulo Victor, Richardson, David Ricardo e Matheus Felipe (CEA)

Cartão vermelho: Matheus Felipe (CEA)