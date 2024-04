Em ascensão, Pedro Augusto bate recorde de desarmes em uma partida do Brasileirão

Foto: AURÉLIO ALVES Pedro Augusto teve duas boas atuações pelo Leão

Em crescente de produção e agora com o trunfo da polivalência, o volante Pedro Augusto, do Fortaleza, tem superado a fase de críticas e mostrado boas atuações, respaldado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e pelos companheiros de elenco.

O camisa 28 chegou ao Pici no segundo semestre do ano passado, após passagem pelo Tondela, de Portugal. Dos 21 jogos disputados pelo Tricolor no ano passado, um deles marcou a trajetória de Pedro no clube: a final da Copa Sul-Americana. O volante perdeu o pênalti que poderia dar o título inédito sobre a LDU, do Equador, e virou alvo da torcida.

Apesar da insatisfação das arquibancadas, o jogador de 27 anos foi bancado pela comissão técnica para a atual temporada e agora parece viver novo momento. Já atuou 12 vezes e, nas duas últimas, foi um dos destaques do time — desempenho comprovado pelos números.

O meio-campista realizou 12 desarmes no confronto ante o RB Bragantino, no último domingo, 28, na Arena Castelão. O número é o maior registrado no quesito em uma única partida do Campeonato Brasileiro Série A, de acordo com a plataforma SofaScore.

Com o feito, o camisa 28 superou seu companheiro de time, Lucas Sasha, que detinha o recorde — com 10, alcançado contra o Internacional, no segundo turno do torneio de 2022.

Escalado na linha de defesa, como zagueiro central, na vitória por 4 a 2 o Boca Juniors-ARG, pela Copa Sul-Americana, Pedro Augusto vacilou no primeiro gol do gigante argentino, mas se recuperou com grande atuação no segundo tempo.

"O Pedro sofreu muito no ano passado depois daquela situação do pênalti. Foi muito cobrado. É um cara que se você conviver com ele, é um cara bacana demais, muito humilde, gente fina demais. Estava merecendo fazer um grande jogo para voltar a ter confiança. O elenco abraça muito ele, tenta passar muita confiança pra ele", destacou o goleiro João Ricardo, em entrevista exclusiva ao O POVO, após o triunfo no torneio continental.

O volante retornou ao meio-campo contra o Massa Bruta. Além do número recorde de desarmes, Pedro quase marca um belo gol de fora da área — que parou no goleiro Cleiton — e poderia ter saído com uma assistência após chance clara criada para Renato Kayzer.

Durante os 90 minutos, foram 36 passes e quatro bolas completadas com êxito. Combativo no setor central, venceu 15 duelos pelo chão e nove pelo alto. O volante fez ainda três interceptações e sofreu três faltas – cometendo apenas uma.

“A gente criou muito, fomos intensos no jogo. Aproveitamos bem os contra-ataques, mas faltou concluir em gol. Poderíamos ter saído com os três pontos, mas é aprender com esses detalhes. Temos muita coisa pela frente para conquistar ainda”, comentou Pedro Augusto.

Com Afonso Ribeiro