Ferroviário toma virada e busca empate com Aparecidense no PV, pela Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Ferrão não conseguiu vencer equipe goiana dentro de casa

Em uma partida repleta de reviravoltas, o Ferroviário tentou, mas ficou apenas com um empate em 2 a 2, na noite de ontem, no estádio Presidente Vargas, diante da Aparecidense-GO, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O grupo coral iniciou a partida com gol marcado por Alisson, mas viu a equipe goiana virar o marcador, com tentos de Genilson e Dudu. No segundo tempo, Léo Rafael foi responsável por colocar o time de Maurício Copertino em igualdade no marcador. Com um ponto somado, o elenco cearense ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação da Terceirona.

Apesar do resultado igualitário, o Tubarão da Barra iniciou a partida com um amplo domínio do embate e maior posse da bola. A equipe comandada por Maurício Copertino apresentava, no entanto, dificuldade nas infiltrações na grande área e nas finalizações graças à marcação do time goiano.

Deste modo, a primeira grande chance coral ocorreu aos nove minutos. Após uma boa chegada pela direita, o camisa 99, Ciel, chutou forte ao gol, mas a bola bateu na trave e voltou para dentro da grande área, sem a sobra ao elenco da casa, que seguiu tentando superar a defesa da Aparecidense. As chances criadas foram surtir efeito aos 26 minutos.

Após duas cobranças seguidas de escanteio, em uma bola enviada para a área pela esquerda do goleiro Pedro Henrique, o zagueiro Alisson subiu mais alto que os defensores adversários e abriu o marcador.

Com o placar aberto pelo Tubarão, o time goiano passou a se arriscar mais no jogo e se lançar em contra-ataques, de modo que conseguiu construir o empate aos 30 minutos, com Genilson. Oito minutos depois, o time comandado por Lúcio Flávio ainda se colocou na frente do marcador, com um belo gol de Dudu, após uma tabela entre o camisa 11 e os companheiros Du Fernandes e Cauari.

Com a vantagem no placar no primeiro tempo, a Aparecidense voltou ao jogo ainda mais fechada do que no primeiro tempo, o que dava ao Ferroviário novamente a maior posse de bola. Foi assim — com e algumas substituições — que, aos 27 minutos, Léo Rafael balançou as redes para o time coral.



Vinte segundos após adentrar em campo, vendo a chance ofensiva criada pelos companheiros, o camisa 20 avançou e colocou o Tubarão da Barra em igualdade no marcador no PV. Aos 43, Ciel chegou a marcar o que poderia ser a virada, mas a arbitragem assinalou mão na bola antes da finalização do camisa 99.

O time comandado por Maurício Copertino voltará a campo na próxima segunda-feira, 6, quando vai até o estádio 1° de Maio, em São Paulo, enfrentar o São Bernardo, às 20 horas, pela terceira rodada da Série C.