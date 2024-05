Ceará enfrenta CRB no Rei Pelé em primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Felipe é titular na defesa do Vovô

O Ceará inicia na noite de hoje mais um desafio da temporada 2024. Às 20h30min, o Alvinegro de Porangabuçu vai até o estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), onde enfrentará o CRB-AL no primeiro de dois jogos em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Por ter sido campeão da Copa do Nordeste em 2023, o Vovô inicia a participação no mata-mata nacional a partir desta etapa e vai em busca de conquistar R$ 3,3 milhões a mais, que serão somados caso supere o Galo da Praia. No ano passado, o Alvinegro caiu de forma precoce no certame, ainda na segunda fase: superou a Caldense-MG, mas depois foi eliminado pelo Ituano-SP, nos pênaltis.

Para obter êxito este ano, a equipe comandada por Vagner Mancini terá que superar alguns percalços, como o fato de não sair vencedor no tempo regulamentar há cinco jogos. Apesar da conquista do Estadual nos pênaltis, diante do Fortaleza, a última vez que o Ceará conquistou uma vitória somada nos 90 minutos foi diante do Itabaiana-SE, no final de março, pela Copa do Nordeste.

Sobre o assunto Ceará divulga balanço de 2023 com receita de R$ 130 milhões e déficit de R$ 781 mil

De lá para cá, a equipe contabilizou três empates e dois reveses, além de ter sofrido sete gols e ter demonstrado falha na pontaria das finalizações na derrota diante do Mirassol, pela Série B, na segunda-feira, 29.

Para completar a ausência de maior habilidade ofensiva, o Alvinegro de Porangabuçu seguirá sem contar com os atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro, ambos com lesão muscular. A baixa dos dois jogadores causa uma perda na qualidade da saída rápida ao ataque, conforme classificado por Mancini em coletiva após o jogo contra o Mirassol.

O treinador, inclusive, pode ser um trunfo para o Ceará na Copa do Brasil. O comandante foi campeão do torneio em 2005, à frente do Paulista de Jundiaí, e em 2011 levou o time de Porangabuçu até a semifinal.

O CRB chega para o embate completo, mas vivendo um cenário parecido com o do Vovô. Apesar da classificação para as semifinais da Copa do Nordeste, nos pênaltis, diante do Botafogo-PB, a equipe alagoana não vence há três jogos. A última vez que saiu vitoriosa de um embate foi diante do ASA, quando se sagrou campeã do Estadual. Os dois times vivem histórico similar na Série B. Após duas rodadas, apenas um ponto foi somado por cada um, com um revés e um empate.

Para o duelo de hoje, o técnico Daniel Paulista está em uma situação mais privilegiada que Mancini. Ele contará com o retorno dos jogadores que estavam no departamento médico do clube, e o meia Gegê, que foi poupado diante do Amazonas por questões pessoais.

CRB x Ceará



CRB

4-3-3: Matheus Albino; Hereda, Saimon (Gustavo Henrique), Fábio Alemão e William Formiga; Falcão, Caio César e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Téc: Daniel Paulista

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni e Lourenço; Aylon, Recalde e Facundo Castro. Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Data: 2/5/2024

Horário: 20h30min

Árbitro: Murilo Ugolini Klein-PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-PR e Roberto Rivelino dos Santos Junior-PR

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga-RJ

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO