Ceará negocia novo patrocínio master com casa de apostas após rescisão com antiga parceira

Foto: Lucas Emanuel/FCF Volante Richardson no jogo Ceará x Fortaleza, no Castelão, pela final do Campeonato Cearense 2024

Após a rescindir o maior contrato de patrocínio da história do clube, o Ceará está com negociações avançadas para ter um novo parceiro master: a casa de apostas e cassino online Blaze. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.



A empresa é a principal patrocinadora do Santos e do Atlético-GO e negocia com o Alvinegro de Porangabuçu um valor cerca de 20% maior que o aplicado pela marca anterior, EstrelaBet, que inseria R$ 10 milhões por ano no clube. O tempo de contrato é mantido em sigilo, mas o acordo deverá ser firmado até o final desta semana.

A mudança na principal estampa da camisa do Vovô ocorre após vínculo interrompido de maneira antecipada com a empresa de beting EstrelaBet. Em abril de 2023, o Ceará anunciou a casa de apostas como principal patrocinadora do clube pelo valor de R$ 30 milhões, que seriam diluídos em três anos, até 2026.

O contrato entre o clube e a empresa foi, no entanto, rompido após um ano, conforme revelado O POVO, na última terça-feira, 30. No dia anterior, a marca da casa de apostas ainda estava estampada no uniforme do Ceará na partida diante do Mirassol-SP, pela Série B.

Com o fim do vínculo com a EstrelaBet e as conversas avançadas com a Blaze, o Vovô não confirma se irá a campo contra o CRB, hoje à noite, pela Copa do Brasil, com o espaço nobre da camisa livre ou se ainda estampará a antiga parceira.