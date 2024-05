Ceará tem atuação ruim e perde para o CRB no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Foto: Marlon Costa/Estadão Conteúdo Vovô foi derrotado pelo Galo da Praia fora de casa

O Ceará voltou a decepcionar na noite de ontem. No Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o time alvinegro foi derrotado pelo CRB por 1 a 0, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O gol foi marcado por João Neto, no segundo tempo.

Apesar do confronto ter caráter decisivo, o Vovô entrou desligado e deixou a desejar. Foram apenas três finalizações certas na direção do gol em todo o duelo.

Com isso, a equipe alagoana, mandante do duelo, aproveitou para tomar as rédeas. Principal jogador do Galo, Anselmo Ramon tentou levar perigo duas vezes. A primeira ocorreu aos quatro minutos, mas Richard defendeu. Já a segunda veio aos 13, quando o centroavante driblou o zagueiro Matheus Felipe e finalizou por cima da meta.

Antes disso, aos sete minutos, o CRB já havia desperdiçado outra oportunidade. Na ocasião, Léo Pereira aproveitou uma falha do lateral Rafael Ramos e teve a chance de driblar o goleiro Richard, mas demorou a tomar a decisão e se atrapalhou.



O Ceará, por sua vez, pouco ficava com a bola. Nas poucas vezes em que conseguia avançar ao campo de ataque, apostou em bolas aéreas, mas sem êxito. Em um primeiro tempo de pouca inspiração, o Alvinegro ainda ensaiou uma reclamação de pênalti não marcado em Janderson já nos acréscimos, mas a arbitragem mandou a partida seguir.

Na volta do intervalo, mesmo com uma atuação ruim na etapa inicial, Vagner Mancini decidiu manter a equipe para o tempo complementar do jogo. Com muitas faltas e paralisações, a partida pouco andou.

Após perceber que seu time não havia melhorado, Mancini iniciou seu período de substituições: promoveu as entradas de Bruninho, Facundo Castro, De Lucca e Jean Irmer.

Apesar das trocas alvinegras, quem voltou a levar perigo foi o CRB. Aos 31, Gegê bateu de canhota, com efeito, e a bola passou perto da meta. Depois, Recalde criou a grande chance do Ceará no jogo, quando, cara a cara com o goleiro Matheus Albino, tocou por cima e mandou para fora.

Nos minutos finais, o Galo da Praia balançou as redes. No lance, Labandeira lançou na área, Jorginho cabeceou e Richard defendeu, mas a defesa do Ceará não se atentou ao rebote e João Neto, caído, marcou o gol regatiano.



O Vovô ainda chegou perto de empatar com Raí Ramos, nos acréscimos. Com a perna esquerda, o lateral arriscou de fora da área e obrigou Matheus Albino a realizar grande defesa, garantindo a vitória do Galo no jogo de ida.

Com uma atuação frustrante, o Vovô agora precisará vencer o duelo de volta por dois ou mais gols de diferença para avançar às oitavas de final. A partida decisiva vai acontecer no dia 23 deste mês, na Arena Castelão.

CRB 1x0 Ceará

CRB

4-3-3: Matheus Albino; Hereda, Saimon (Gustavo Henrique), Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Rômulo (Caio César) e Gegê; Mike (Jorginho), Léo Pereira (Labandeira) e Anselmo Ramon (João Neto). Téc: Daniel Paulista

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos (Raí), Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson (Jean Irmer), Lucas Mugni (Bruninho) e Lourenço (De Lucca); Janderson, Aylon (Castro) e Recalde. Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Data: 2/5/2024

Árbitro: Murilo Ugolini Klein/PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Roberto Rivelino dos Santos Junior/PR

Gols: 45min/2ºT - João Neto (CRB)

Cartões amarelos: Léo Pereira e Saimon (CRB); Matheus Bahia e Lourenço (CEA)