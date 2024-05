Ex-presidente do Conselho do Ceará diz ter sido boicotado e cita divisão interna

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-12-2023: José Barreto Filho presidente do Conselho Deliberativo do Ceará da entrevista para o Esportes o Povo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

José Barreto de Carvalho Filho entregou ontem à diretoria executiva a carta de renúncia ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Ceará. Alegando problemas pessoais e de saúde, Barreto Filho reforçou ter vivido “os momentos mais difíceis” que presenciou no clube em 50 anos.

“Minha passagem foi marcada pelos momentos mais difíceis que presenciei no clube em mais de 50 anos torcendo e participando de sua vida, tanto ao lado de meu saudoso Pai e agora ao lado dos meus filhos”, relatou, na carta de renúncia.

Barreto esteve à frente do Conselho Deliberativo do Alvinegro durante um ano e quatro meses. O ex-presidente foi responsável pela formação da comissão de reforma estatutária para descentralizar a escolha da diretoria executiva dos conselheiros e sócios-proprietários.

“A duras penas conseguimos montar uma comissão de reforma estatutária para modernizar e atualizar o nosso estatuto, bem como, me alegro em ver sendo posto em prática uma iniciativa, bastante cobrada, nossa, que é o portal da transparência, anunciado pela diretoria executiva”.

O dirigente ainda pontuou, na carta de renúncia, que atendeu os conselheiros que se dirigiam à presidência do Conselho Deliberativo, mas que as reuniões, buscando a discussão de outros projetos, eram esvaziadas e com pouca adesão dos membros.

"Infelizmente não obtive êxito, pois boicotado por uns, que insatisfeitos com os termos do dito acordo, não me davam condições de buscar o que me propunha, e mal-entendido por outros que entendiam que a condução deveria ser diversa, fui me vendo diante de uma situação que não me deu um dia sequer de paz para executar o mínimo que havia planejado para minha gestão", destacou.

Com a renúncia, Herbet Gonçalves assume o posto. O ex-1° vice-presidente do Conselho será responsável por convocar eleições para a escolha do quinto nome do órgão

Trajetória de José Barreto à frente do Conselho Deliberativo do Ceará

Eleito por aclamação no dia 9 de fevereiro de 2023, José Barreto de Carvalho Filho ficaria à frente da presidência do Conselho Deliberativo do Ceará até o final de 2026.

Durante um ano e quatro meses à frente do órgão, Barreto precisou dialogar com a oposição, que realiza pressão à diretoria executiva do clube. Além disso, deu início ao processo de reforma estatutária, que precisará ser guiada pelo sucessor.

Veja carta de renúncia de Dr. Barreto

“José Barreto de Carvalho Filho, vem a presença de Vossa Senhoria apresentar sua carta renúncia ao Cargo de Presidente do Conselho Deliberativo, na forma do Art.20 do Estatuto do Clube.

Em 1 ano e 4 meses, trabalhei incessantemente buscando a unificação e a pacificação no conselho, como objetivo primacial do acordo que me levou a presidência tão honrosa do Conselho.

Infelizmente não obtive êxito, pois boicotado por uns, que insatisfeitos com os termos do dito acordo, não me davam condições de buscar o que me propunha, e mal-entendido por outros que entendiam que a condução deveria ser diversa, fui me vendo diante de uma situação que não me deu um dia sequer de paz para executar o mínimo que havia planejado para minha gestão.

A duras penas conseguimos montar uma comissão de reforma estatutária para modernizar e atualizar o nosso estatuto, bem como, me alegro em ver sendo posto em prática uma iniciativa, bastante cobrada, nossa, que é o portal da transparência, anunciado pela diretoria executiva.

Paralelo a esses feitos, todos os outros planejamentos esbarravam-se em reuniões esvaziadas e de pouca participação.

Busquei uma relação aberta com os conselheiros, sempre recebendo a todos que buscavam a presidência do conselho. Nunca destratei ou mesmo fui desatento com aqueles que me procuraram.

Procurei sempre ver os interesses do torcedor em primeiro lugar. E buscando um maior diálogo, convidei as mídias alternativas e integrantes de torcidas organizadas para conhecerem o conselho, sua função e limites estatutários.

Tenho discordâncias com a atual gestão da diretoria executiva, mas sempre tratei disso de forma urbana e institucional.

No entanto, como dito, tentei, dar o máximo de mim para buscar as soluções que o Ceará necessitava e não consegui.

Minha passagem foi marcada pelos momentos mais difíceis que presenciei no clube em mais de 50 anos torcendo e participando de sua vida, tanto ao lado de meu saudoso Pai e agora ao lado dos meus filhos.

Reconheço minha culpa e jamais irei terceirizar responsabilidades, muito embora não tenha recebido apoio, a não ser quando minhas atitudes satisfaziam a um grupo ou a outro.

Triste afirmar que o conselho dividiu-se, como nunca se viu, e não me sinto me condições emocionais e de saúde para continuar na busca de uma unidade, a meu sentir quase impossível.

Agradeço a todos os membros do Comitê Administrativo que sempre estiveram ao meu lado nesta difícil missão.

Desejo de coração ao meu substituto toda a sorte do mundo, estarei de longe torcendo muito por seu sucesso e que consiga levar adiante a missão de bem conduzir os destinos do conselho.

Aos servidores do conselho e amigos que me deram algum apoio, muito obrigado.”