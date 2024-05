Fortaleza BC perde por 79 a 71 para o Flamengo nas quartas de final do NBB

Foto: Gilvan de Souza / CRF Primeiro embate terminou com triunfo rubro-negro

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou a série de confrontos contra o Flamengo, pelas quartas de final do NBB, com derrota. Na noite de ontem, o Carcalaion perdeu para o Rubro-Negro por 79 a 71, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, e segue com o jejum de sete anos sem vencer o time carioca.



O Carcalaion terá a chance de reverter o cenário na capital cearense, já que o segundo e o terceiro duelo acontecerão em Fortaleza, na próxima terça-feira, 7, às 19h30min, e quinta-feira, 9, também às 19h30min, ambos no Centro de Formação Olímpico (CFO).



Para se manter vivo, o Fortaleza BC precisa vencer pelo menos uma das duas próximas partidas. Caso seja derrotado nas duas ocasiões, o Flamengo chegará a três triunfos e garante a classificação. Vale destacar que em caso de necessidade de quarto ou quinto jogo, ambos serão na casa do Rubro-Negro.



Embora inserido em um contexto difícil, contra o melhor time do campeonato e fora de casa, o Fortaleza BC não se intimidou e se impôs em quadra no primeiro quarto. Com a concentração elevada na fase defensiva e ofensiva, o time cearense surpreendeu o Flamengo e venceu por 25 a 22. O início promissor criou uma atmosfera de otimismo por um bom desempenho do Carcalaion, mas faltou consistência.



No segundo quarto, o contexto se inverteu. O time cearense, antes superior, viu o Flamengo crescer e, no embalo da torcida, dominar por completo a partida antes do intervalo. Neste recorte, o Rubro-Negro não só recuperou a vantagem construída pelo Carcalaion anteriormente, como ultrapassou o time comandado por Espiga no placar agregado: 43 a 39.



Na última metade do jogo, o Flamengo se manteve mais eficiente em quadra. Venceu o terceiro quarto pela parcial de 21 a 17 e confirmou o triunfo no quarto quarto por 15 a 15, totalizando 79 a 71. Carrasco do time cearense, o Rubro-Negro não perde para o Carcalaion desde a temporada de 2016/2017.



Taticamente, chamou a atenção o ótimo aproveitamento do Fortaleza BC nas bolas de três durante o jogo. Foram 12 arremessos corretos de 33 tentativas, o que representa 36% de precisão e 50,7% dos pontos totais da equipe. As bolas de dois, porém, acabaram sendo pouco aproveitadas: apenas quatro cestas. Individualmente, o destaque foi Orresta, líder em rebotes (7) e pontos marcados (14).

O cestinho do duelo foi Gabriel Jaú, do Flamengo, com 22 pontos. O experiente Olivinha somou oito rebotes.