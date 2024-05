Sem ganhar há mais de um mês, Ceará vê rendimento cair em competições nacionais

Foto: AURÉLIO ALVES Guilherme Castilho busca vaga no time titular

A derrota do Ceará para o CRB, na última quinta-feira, 2, marcou mais uma partida de desempenho abaixo do esperado na parte técnica. O Vovô chegou à sexta partida consecutiva sem vitória — três derrotas e três empates. A sequência negativa passa também pela má fase dos setores de ataque e defesa da equipe.

Na frente, os desfalques de Erick Pulga e Saulo Mineiros, baixas por lesão muscular, são sentidos, deixando o Alvinegro com pouca criatividade nas jogadas ofensivas. Já o setor defensivo chega ao quinto gol tomado em três partidas.

O duelo contra o Galo da Pajuçara, aliás, mostrou-se mais preocupante para o treinador Vagner Mancini, que afirmou sair insatisfeito com o resultado e a atuação do time.

“Nossa equipe hoje (quinta-feira) esteve abaixo na parte técnica, não foi a equipe que estamos acostumados a ver, então eu espero que volte a jogar o bom futebol para que a gente tenha uma forma melhor de atuar. [...] Eu saio insatisfeito com a derrota e com a minha equipe, que não fez aquilo que eu esperava”, disse o técnico.

Em campo, o Ceará mostrou, mais uma vez, pouca criatividade no último terço do campo sem a presença de Erick Pulga, principal jogador do elenco.

Diferentemente das últimas duas partidas — contra Goiás, em casa, e Mirassol, como visitante —, confrontos nos quais o Vovô finalizou mais de 15 vezes, mesmo com pouca eficiência, o duelo diante do CRB foi de poucos arremates: apenas sete, sendo três na direção do gol.

O trio de ataque, formado por Aylon e Janderson nas pontas e Recalde na referência, pouco apresentou perigo. A melhor chance do Ceará surgiria ainda quando o placar estava empatado por 0 a 0, nos pés do paraguaio, aos 35 minutos da etapa complementar.

“Foi um jogo amarrado, não gostei da partida. Achei que as duas equipes acabaram pecando muito, com muitos erros de passe e muita marcação. O Ceará até teve uma boa oportunidade enquanto estava 0 a 0, mas desperdiçou e acabou tomando um gol nos acréscimos. Mas a gente sabia que seria um jogo difícil, até pela forma como as duas equipes jogam”, pontuou Mancini.

Agora o Ceará terá a missão de reverter um placar desfavorável na Arena Castelão, no próximo dia 23. Em caso de empate, o Alvinegro se despedirá do torneio nacional — valeu lembrar que o clube já entrou diretamente na terceira fase em virtude do título da Copa do Nordeste 2023.

Para tentar a classificação, o Ceará precisa vencer o CRB por dois gols de diferença para avançar diretamente. Se vencer por um placar simples, 1 a 0, por exemplo, o jogo irá para as penalidades máximas.