Com "milagres" de João Ricardo, Fortaleza arranca empate com o Corinthians em São Paulo

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Corinthians x Fortaleza - 04/05 - Campeonato Brasileiro Série A

O Fortaleza empatou com o Corinthians por 0 a 0 neste sábado, 4, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com protagonismo de João Ricardo.

Com nove defesas registradas, o arqueiro garantiu um ponto para o Tricolor do Pici. Com seis pontos, o Leão ocupa a 10ª posição, podendo ser ultrapassado por Palmeiras, São Paulo e Vasco.

A delegação do time cearense seguirá em solo paulista até terça-feira, 7, quando viaja para Sucre, na Bolívia, onde dará continuidade ao trajeto até chegar em Potosí para enfrentar o Nacional Potosí pela 4ª rodada da Sul-Americana, na quarta-feira, 8, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Víctor Agustín Ugarte.

Corinthians 0 x 0 Fortaleza | O JOGO

Espaçado defensivamente, o Fortaleza cedeu campo para o Corinthians progredir em velocidade e, durante o primeiro tempo, foi dominado pela equipe de António Oliveira.

O lateral-direito Fagner, caindo por dentro, o meio-campista Garro, ditando o ritmo do confronto e sendo elo entre defesa e ataque, e o atacante Wesley, avançando em velocidade pela direita, eram as principais armas do treinador do Timão.

A primeira chance corintiana veio aos 11 minutos, com Fagner arrematando de média-longa distância e parando em João Ricardo. O arqueiro do Fortaleza, inclusive, foi o protagonista do primeiro tempo, com quatro defesas.

A melhor chance do Timão aconteceu aos 23 minutos com Raniele, após o volante receber cruzamento de Wesley e cabecear. No reflexo, João Ricardo fez "milagre".

Antes, o Fortaleza tinha chegado com perigo com Breno Lopes. O camisa 26 recebeu de Tomás Pochettino, saiu cara a cara com Carlos Miguel, mas mandou à esquerda.

A equipe de Vojvoda, inclusive, buscava explorar as costas do sistema defensivo do Corinthians em velocidade, mas não obteve êxito nas demais tentativas. Assim, buscou chegar próximo à meta defensiva de Carlos Miguel por cruzamentos, que se mostraram ineficazes.

O time paulista ainda chegou com perigo em duas oportunidades: aos 30, Garro recebeu na esquerda, cortou para o meio e arrematou para a defesa de João Ricardo. Três minutos depois, Romero cobrou falta e acertou a rede pelo lado de fora, levando alguns corintianos a comemorarem.

O Timão voltou com o mesmo ímpeto para a etapa decisiva e logo aos 6 minutos teve a oportunidade de abrir o marcador com Hugo. O lateral recebeu de Garro e finalizou, mas parou em João Ricardo e na trave.

A pressão da equipe paulista seguiu e, aos 9 minutos, após cobrança de escanteio de Matheuzinho, Félix Torres cabeceou para, mais uma vez, defesa de João Ricardo.

O time cearense passou a agredir mais o Corinthians e, aos 13, Hércules recebeu de Tinga, finalizou, mas Carlos Miguel espalmou. A partida, a partir daí, virou de trocação entre as equipes.

Os times perderam ritmo ofensivo e passaram a duelar no meio-campo enquanto buscavam encontrar espaço para chegar próximo do gol. Aos 32 minutos, Wesley cruzou e Breno Bidon, de letra, arrematou, mas João Ricardo segurou firme.

Vojvoda promoveu as entradas de Moisés e Marinho nas vagas de Breno Lopes e Pikachu para explorar mais a individualidade no setor ofensivo. Aos 34 minutos, o camisa 21 limpou dois defensores, finalizou e Carlos Miguel, com as pontas do dedo, resvalou.

Improdutivos na reta final, o resultado de empate prevaleceu na partida e Corinthians e Fortaleza somaram apenas um ponto.

Corinthians 0 x 0 Fortaleza | Ficha Técnica

Corinthians

4-3-3: Carlos Miguel; Fagner (Giovane), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele (Fausto Vera), Breno Bidon (Paulinho) e Rodrigo Garro; Gustavo Silva (Matheuzinho), Wesley e Ángel Romero (Pedro Raul). Técnico: António Oliveira.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Zé Welison), Hércules e Tomás Pochettino (Imanol Machuca); Yago Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Moisés) e Renato Kayzer (Juan Martín Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data: 04/05/2024 (sábado)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: N/A

Cartões amarelos: Raniele (Corinthians) | Breno Lopes, Tinga, Brítez, Yago Pikachu, Pedro Augusto e Marinho (Fortaleza)

Cartões vermelhos: N/A