Real Madrid conquista seu 36º título espanhol com derrota do Barça para o Girona

Foto: OSCAR DEL POZO / AFP Bellingham marcou ontem e é o artilheiro do Real Madrid

O Real Madrid conquistou matematicamente o seu 36º título da Liga espanhola, ontem, ao vencer o Cádiz por 3 a 0 pela 34ª rodada, e com a derrota horas depois do atual campeão, o Barcelona para o Girona fora de casa (4-2).

O revés do Barça diante do vizinho catalão deu o título aos 'merengues', que lideram com 87 pontos (13 pontos a mais que o Girona e 14 de vantagem sobre o Barcelona, que caiu para terceiro).

A equipe merengue fez a sua parte ao vencer o Cádiz num jogo em que acelerou no segundo tempo, depois de não ter conseguido superar a firme defesa andaluza na primeira etapa.

Brahim Díaz colocou os merengues na frente com um gol em que mandou a bola no ângulo (51') e que mudou o rumo da partida.

Os 'merengues' ampliaram com Bellingham finalizando um passe de Brahim para o fundo da rede (68') e Joselu fechou o placar nos acréscimos com um chute à queima-roupa após um contra-ataque (90'+4).

A vitória do Real Madrid cumpriu o primeiro requisito para o título, mas faltava o segundo, que aconteceu com a derrota do Barça.

Girona se garante na Champions

O Barcelona saiu na frente com um chute cruzado do dinamarquês Andreas Christensen (3'), mas no minuto seguinte o ucraniano Artem Dovbyk empatou de cabeça para o Girona (4'), se firmando no topo da artilharia com 20 gols.

O Barça voltou a ficar na frente no fim da primeira etapa com um pênalti convertido pelo polonês Robert Lewandowski (45'+1).

Após o intervalo, o Girona avançou suas linhas com as entradas de Cristian Portugués e Yan Couto (64').

'Portu' precisou de apenas um minuto para empatar ao finalizar um passe de Dovbyk (65') e dois minutos depois, Miguel Gutiérrez, revelado no Real Madrid, colocou o Girona na frente (67').

Os gols foram um duro golpe para o Barça que desabou e ainda viu Portu marcar o quarto com um chute de primeira (74') para fechar a vitória dos anfitriões.

Com esse triunfo, o Girona garantiu sua presença na próxima edição da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história e deu o título ao Real Madrid.

"Merecemos vencer"

“Merecemos vencer e temos que vencer seja quando for", disse o técnico 'merengue', Carlo Ancelotti, ontem, antes de saber o resultado do jogo em Girona.

Os 'merengues' juntam este título ao da Supercopa da Espanha, que já conquistaram em janeiro, na Arábia Saudita, contra o Barcelona, mas a sua 'colheita' nesta temporada ainda pode aumentar nos próximos dias se terminarem com sucesso a trajetória na Liga dos Campeões.

Uma 15ª 'Orelhuda' seria o melhor final de temporada para uma equipe que dominou o campeonato espanhol.

Os merengues não saem do topo da tabela desde a 18ª rodada, depois de se alternarem brevemente na liderança nas primeiras rodadas com o Girona, equipe revelação da temporada.

Em 34 jogos, os 'madridistas' venceram 27, empataram 6 e perderam apenas um, contra o Atlético de Madrid, por 3 a 1, no dia 29 de setembro, pela 6ª rodada, no estádio Metropolitano.

A equipe de Ancelotti tem apostado no seu grande poder ofensivo com 74 gols no campeonato, quase metade deles marcados por Jude Bellingham e Vinicius Junior.

O inglês é o artilheiro da equipe merengue com 18 gols no campeonato, embora seu rendimento tenha caído na reta final da temporada.

"Uma Liga espetacular"

O Real Madrid é a equipe com mais gols em La Liga, mas seu domínio tem se baseado em grande parte na sua força defensiva.

"Uma peça importante (para vencer a Liga) foi quando começamos a defender bem, com compromisso coletivo", disse ontem Ancelotti, que fez do Real Madrid a equipe com menos gols sofridos no campeonato.

O time sofreu apenas 22 gols, onze a menos que a segunda melhor defesa, a do Athletic Bilbao.

A irregularidade do Barça durante a temporada e o declínio vivido pelo Girona no último terço de La Liga ajudaram a equipe branca, que quase não teve altos ou baixos durante a temporada.

"Foi uma Liga espetacular, com muita continuidade, falhamos muito raramente", acrescentou Ancelotti, destacando outro ponto forte da equipe: a boa mistura de veteranos e jovens.

"Esta transição que começou aos poucos está se cumprindo e está correndo muito bem porque os jovens estão evoluindo e os veteranos continuam mantendo um nível fantástico", disse ele.