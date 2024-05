PARA SE RECUPERAR

O Ceará entra em campo nesta segunda-feira, 6, contra o CRB-AL, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo diante do Galo marca o segundo encontro seguido das equipes. Na quinta-feira, 2, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu por 1 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pelo duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, com uma atuação apática.

"No momento estamos mal e temos que reconhecer, mas sabemos que temos que buscar (uma recuperação). Temos um jogo importante dentro de casa contra a própria equipe do CRB e temos que voltar a vencer e vencer bem", disse Lourenço, após a derrota para o time alagoano.

Agora, pela Série B, o time de Vagner Mancini tenta conquistar a primeira vitória, após empatar com Goiás e perder para o Mirassol. Com apenas um ponto somado em duas partidas, ocupa a 14ª posição e está vendo equipes favoritas ao acesso, como Sport, Santos e América-MG subirem na tabela de classificação.

Contra o CRB, além de buscar a recuperação na Série B, o Ceará tenta pôr fim ao jejum de vitórias contra o alvirrubro. O time cearense não vence o Galo da Pajuçara desde 22 de julho de 2020, à época pela Copa do Nordeste. Desde então, cearenses e alagoanos duelaram em cinco ocasiões, com três vitórias do CRB — consecutivas — e dois empates.

Para a partida desta segunda-feira, Vagner Mancini não terá o zagueiro Matheus Felipe à disposição. O camisa 42 recebeu cartão vermelho na derrota contra o Mirassol e deve ser substituído por David Ricardo, compondo o sistema defensivo ao lado de Ramon Menezes. Outra mudança que deve acontecer na defesa é o retorno de Raí Ramos à lateral-direita. Contra o CRB, pela Copa do Brasil, o atleta iniciou no banco.

No setor ofensivo, Erick Pulga e Saulo Mineiro seguem como dúvidas para o confronto. Caso não estejam à disposição, Mancini deverá seguir utilizando Aylon, Janderson e Recalde.

O CRB, por sua vez, deve manter a base utilizada na vitória contra o Ceará pela Copa do Brasil. O elenco regatiano, inclusive, vive situação parecida com a do Alvinegro na Série B, registrando um empate e uma derrota em duas partidas.

A provável escalação do CRB tem: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

O zagueiro Heron e o lateral-esquerdo, no departamento médico, são os únicos desfalques do Galo da Praia.

Para o embate, o Ceará disponibilizou quatro setores para a torcida alvinegra. O setor social está esgotado e os ingressos para o setor azul, amarelo e laranja variam entre R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).