Ceará empata em casa com o CRB por 2 a 2 e reforça início ruim na Série B 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Vovô e Galo da Praia fizeram duelo truncado pela Segundona

Em mais uma noite de resultado frustrante, o Ceará empatou com o CRB por 2 a 2, no Presidente Vargas, pela terceira rodada da Série B, e reforçou o início ruim na competição.

Com apenas dois pontos conquistados dos nove possíveis, o Alvinegro segue como figurante da segunda página da tabela. Além disso, o time também chegou à marca de sete jogos consecutivos sem vitórias no ano.



Adversários recentes pela Copa do Brasil, Ceará e CRB voltaram a se enfrentar três dias após o jogo em Maceió, mas agora em um contexto diferente: outra competição e com o Alvinegro tendo o mando de campo. Mesmo com problemas para montar o time, tendo em vista os relevantes desfalques de Aylon e Pulga, o plantel escalado por Mancini conseguiu ter volume de jogo e ser superior no primeiro tempo — panorama que não ocorreu no encontro anterior.



A dinâmica do embate, naturalmente, firmou-se com o Ceará sendo a equipe propositiva, e o CRB, a reativa, tentando surpreender por meio das transições. Diante da boa organização defensiva do Galo, o Vovô, sem muita criatividade para construir jogadas pelo meio, insistiu nos cruzamentos. De acordo com o FootStats, foram 16 bolas alçadas na área, mas nenhuma vencida pelos atletas alvinegros.

Apesar do jogo truncado, o Ceará conseguiu balançar as redes em duas oportunidades, ambas com Barceló, que fez boa partida e foi o destaque da equipe no recorte inicial do jogo. Na primeira, aos 23, o lance acabou anulado por impedimento. Três minutos depois, entretanto, após assistência de Recalde, o uruguaio finalizou com força da intermediária e abriu o placar, anotando seu terceiro tento na temporada pelo Vovô.



Diante de um CRB pouco perigoso, a dinâmica da partida indicava que a primeira etapa terminaria, de fato, com a vitória parcial do Ceará. Mas o clube de Porangabuçu não teve competência. Já nos acréscimos, em falha defensiva de Matheus Bahia, Hereda ganhou na velocidade, entrou livre na grande área e empatou o jogo. Mais um erro crucial de um lateral do Vovô nesta Série B — assim como ocorreu duas vezes na derrota para o Mirassol.



O gol sofrido impactou o time de Mancini, que desmoronou no segundo tempo. Desatento e sem ímpeto, o Vovô voltou para a partida sendo dominado pelo CRB. A equipe alagoana, de tanto pressionar, conseguiu a virada logo aos quatro minutos, em cobrança de escanteio e nova falha de marcação do Alvinegro. Um balde de água fria nos torcedores presentes no PV, cujo clima passou a ser de aflição.



A cada passe, domínio e tentativa de cruzamento errada, ouvia-se a insatisfação vinda da arquibancada. O Ceará, sem nenhuma organização e pouco equilíbrio emocional, tornou-se uma equipe “desesperada” em busca do empate. Mancini, da beira do campo, fez todas as alterações possíveis e apostou em dois jovens da base: Caio Rafael e Kaique. O primeiro saiu lesionado, enquanto o segundo foi participativo.



Dentre os 38 cruzamentos que tentou ao longo de todo o jogo, um foi efetivo. Aos 28 minutos, após bola alçada na área, Ramon Menezes cabeceia, Kaique tenta finalizar e engana o goleiro, que fica sem reação. O atacante, inclusive, comemorou como se tivesse marcado o gol, mas o tento foi dado na súmula para o zagueiro. Empate garantido, mas insuficiente para evitar mais uma frustração na Série B.



Ceará 2x2 CRB



Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson (Mugni), Lourenço e Recalde; Facundo Castro (Caio Rafael) (Castilho), João Victor (Kaique) e Barceló (De Lucca). Téc: Vagner Mancini

CRB

4-3-3: Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Rômulo (João Pedro) e Gegê; Mike (Labandeira), Léo Pereira (Caio César) e Anselmo Ramon (João Neto). Téc: Daniel Paulista

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 6/5/2024

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho/PA

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias/PA e Hélcio Araujo Neves/PA

Gols: 29min/1ºT - Facundo Barceló e 28min/2ºT - Ramon Menezes (CEA); 47min/1ºT - Hereda e 4min/2ºT - Rômulo (CRB)

Cartões amarelos: Rai Ramos, Ramon Menezes, Recalde, Lourenço e João Victor (CEA); Willian Formiga (CRB)

Público total: 11.503 presentes/R$ 98.104,00