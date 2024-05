Ferroviário é goleado pelo São Bernardo por 5 a 0 e segue sem vencer na Série C

Foto: Ariston Tavares / Onze Express Imagens Tubarão da Barra foi derrotado fora de casa

O Ferroviário foi completamente dominado na noite de ontem e, diante do São Bernardo-SP, acabou goleado em 5 a 0, no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela terceira rodada da Série C do Brasileirão. Além do hat-trick de Luiz Filipe, o Tigre balançou as redes com Kayke e Lucas Lima.

Com o resultado adverso, o Tubarão da Barra segue com apenas um ponto somado e, sem vitórias na competição após três partidas, fica mais perto da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação na tabela.

O resultado ruim para o grupo coral foi sendo construído desde os minutos iniciais. Com o melhor ataque do campeonato, o São Bernardo entrou em campo para dominar as ações do jogo e assim o fez desde o apito inicial, enquanto o Ferroviário tentou assumir uma postura reativa.

A equipe comandada por Maurício Copertino pouco criou em toda a partida. No primeiro tempo, apenas uma tentativa, com Gabryel Martins. Nesse enredo, o Tigre, dominante, foi quem fez os principais chutes ao gol. Aos 14 minutos, a rede foi balançada pela primeira vez, mas o tento foi anulado por impedimento, o que não inibiu os donos da casa.

Aos 23, a equipe conseguiu abrir o marcador com Luiz Filipe. Vendo a falta de reação do Ferroviário, que, em toda a partida, só finalizou quatro vezes, o São Bernardo foi ainda mais dominante na segunda etapa e não tardou a construir a goleada.

Aos seis minutos, Kayke aumentou a vantagem do Tigre e, cinco minutos depois, após uma cobrança de escanteio de Silvinho, Lucas Lima complementou de cabeça, mesmo sendo marcado por três defensores. A goleada foi sacramentada aos 16 minutos e aos 43, com dois gols ainda marcados pelos pés de Luiz Filipe.

O Tubarão da Barra voltará a buscar os primeiros três pontos na Série C do Brasileirão no próximo sábado, 11, às 19h30min, quando recebe o São José-RS, no estádio Presidente Vargas. A partida será válida pela quarta rodada do certame nacional.