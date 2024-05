Fortaleza viaja hoje para a Bolívia e se prepara para encarar altitude de Potosí

Foto: Kael Morais/Fortaleza EC Bruno Pacheco será titular na lateral do Leão

Acostumado a enfrentar grandes desafios nas última temporadas, o Fortaleza terá mais uma difícil missão amanhã. Em jogo da quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Leão do Pici vai encarar o Nacional Potosí-BOL, às 21 horas (de Brasília).

Esta será a primeira vez que a equipe tricolor vai jogar na temida altitude boliviana. O jogo ocorrerá no Estádio Victor Agustín Ugarte, localizado na cidade de Potosí, que fica a 4.090 metros em relação ao nível do mar.

Ciente da dificuldade do confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a preparação do time após o empate sem gols com o Corinthians, no último sábado, 4, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, ele salientou "as condições diferentes" de atuar na altitude.

“Estamos preparados para jogar em condições diferentes na Bolívia. Vamos ficar aqui [em São Paulo], vamos recuperar os jogadores, vamos treinar, planejar. Aí vamos para a Bolívia fazer o nosso melhor trabalho”, comentou o argentino.

Na manhã de hoje, inclusive, o Fortaleza realiza seu último treino antes de viajar. O embarque está marcado para o período da tarde e será realizada em voo fretado de São Paulo até Sucre, na Bolívia.

Amanhã, no dia da partida, a delegação viaja em vans e carros 4x4 de Sucre para Potosí — o deslocamento no dia do jogo é resultado de uma estratégia de logística feita pela diretoria leonina. No total, serão 17 veículos para o transporte da delegação de uma cidade a outra. Pela noite, entra em campo em busca dos três pontos visando a vaga direta para as oitavas da Sul-Americana.

"Recebemos toda a programação que o Boca viveu em Potosí há duas rodadas, com todos os detalhes. Recebemos até os vídeos dos hotéis, da viagem, da estrada. Sentamos com a comissão técnica, preparação física, daí fechamos horário de voo, horário de chegada, de treinamento, tudo de acordo com a fisiologia, fisioterapia, nutrição, preparação psicológica", explicou o supervisor de futebol Júlio Manso, ao site oficial do clube.



O grupo também terá oito cilindros de oxigênio à disposição para utilização em casos extremos na altitude ou após a partida. Apesar de todos os cuidados com o condicionamento físico e a saúde dos jogadores, o clube espera um resultado positivo e, por isso, é esperado que Vojvoda mande a campo uma escalação com força máxima — ou quase.

A expectativa é que João Ricardo, que vive excelente fase com a camisa tricolor, siga na meta. A defesa, por sua vez, pode sofrer alterações devido o acúmulo de jogos de Brítez. O meio-campo, apesar de reunir diversas peças, deve ser formado pelo trio considerado titular (Zé Welison, Hércules e Pochettino). Já o ataque é o setor com maiores incógnitas, sendo a única certeza o retorno de Lucero aos onze iniciais.