Fortaleza BC perde novamente para Flamengo e se complica nos playoffs do NBB

Foto: João Moura/FBC Carcalaion voltou a ser batido pelo Rubro-Negro

O Fortaleza Basquete Cearense sofreu a segunda derrota para o Flamengo nas quartas de final dos playoffs do NBB, desta vez por 86 a 66, na noite de ontem, no Centro de Formação Olímpica.

Depois de fazer um jogo duro contra a equipe carioca na última sexta-feira, 3, o Carcalaion voltou a enfrentar o time rubro-negro buscando vencer o duelo para empatar a série antes do terceiro confronto entre as equipes. Contudo, com um jogo de muitos erros, tanto ofensivos quanto defensivos, o escrete comandado por Flávio Espiga saiu derrotado novamente.

O Flamengo, que terminou a fase classificatória na liderança, pode garantir a classificação à semifinal caso vença o Fortaleza BC amanhã, às 19h30min, outra vez no CFO.

Fortaleza BC 66 x 86 Flamengo: o jogo

Em um primeiro quarto de muitos erros da equipe cearense, o Flamengo garantiu uma vantagem de oito pontos e ditava o jogo na defesa e no ataque. Com maior precisão na bola de três, o time carioca terminou o primeiro quarto vencendo por 23 a 15.

Com uma desvantagem de oito pontos, o Carcalaion até começou bem o segundo quarto, com Dexter acertando os arremessos no perímetro. Com mais passes para tentar balançar a defesa visitante, o Fortaleza BC até esboçou uma reação no segundo período, mas os erros voltaram a aparecer e o Fla foi para o intervalo vencendo por 49 a 36.

Com um terceiro e um último período também abaixo tecnicamente, o Fortaleza BC não conseguiu esboçar a reação, amargando a segunda derrota na série.