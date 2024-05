Ceará viaja para enfrentar Novorizontino com retornos de Erick Pulga e Aylon

Foto: AURÉLIO ALVES Pulga volta a estar à disposição para atuar

Com novidades na delegação, o Ceará embarcou, na manhã de ontem, para São Paulo, onde enfrentará o Novorizontino-SP, em Novo Horizonte, amanhã, às 19 horas, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela quarta rodada da Série B.

Visando conquistar a primeira vitória na competição depois de três partidas — soma dois empates (Goiás e CRB) e uma derrota (Mirassol) —, para dar início à trajetória de recuperação, Vagner Mancini relacionou 23 atletas, entre eles os atacantes Erick Pulga e Aylon, desfalques do Vovô no 2 a 2 com o Galo da Praia, na última segunda-feira, 6.

Por outro lado, o meio-campista Bruninho e os atacantes Daniel Mazerochi e Saulo Mineiro seguem no departamento médico e desfalcarão o Alvinegro no confronto.

A expectativa é que Erick Pulga e Aylon, se estiverem 100%, sejam titulares. O retorno dos atletas pode alavancar o setor ofensivo, que sofre com falta de criatividade e eficiência. Devido às ausências, Mancini precisou, nos últimos jogos, escalar um ataque alternativo, inclusive com improvisações.

Quem também fica novamente à disposição do comandante alvinegro é o zagueiro Matheus Felipe, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. A novidade pode causar mudança na zaga alvinegra, que foi formada por Ramon Menezes e David Ricardo diante do CRB. Em entrevista coletiva antes da viagem, o defensor reconheceu o mau momento vivido pela equipe na Segundona.

“A gente fica bastante chateado, porque não está sendo um bom início de campeonato da série B para gente. Mas como a gente sempre fala, é manter o equilíbrio que quando se perde não está tudo muito errado e também quando se ganha não está tudo muito certo”, iniciou Matheus Felipe. “Agora é trabalhar, como eu sempre falei, e buscar os três pontos fora de casa”, completou o camisa 42.

Sem vencer há sete jogos, o Vovô vive momento delicado e de pressão na temporada, sobretudo pelo início negativo na competição nacional, principal foco da temporada. A última vitória aconteceu em 27 de março, contra o Itabaiana, pela Copa do Nordeste. Desde então, foram quatro empates e três derrotas registrados.

Esta será a terceira partida entre Ceará e Novorizontino na história. A equipe paulista tem 100% de aproveitamento no confronto, somando duas vitórias em dois jogos: na Série B de 2023, o Tigre do Vale venceu por 4 a 1 e 3 a 0.

Em 2024, as equipes vivem momentos distintos no torneio nacional. Enquanto o Ceará busca a primeira vitória, o Novorizontino tenta entrar no G-4. Em três partidas, o Aurinegro registra duas vitórias e uma derrota.