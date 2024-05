Ferroviário confirma retorno do técnico Paulinho Kobayashi para sequência da Série C

Foto: Aurelio Alves Kobayashi foi campeão nacional pelo Tubarão em 2023

Após a demissão de Maurício Copertino, na madrugada da última terça-feira, 7, o Ferroviário agiu rápido e já anunciou, na manhã de ontem, o novo treinador para a sequência da Série C: Paulinho Kobayashi. Velho conhecido da torcida coral, o ex-atacante vai para sua terceira passagem na Barra do Ceará.

Na primeira oportunidade, em 2022, o comandante ficou por pouco tempo, apenas no Campeonato Cearense, e chegou a sair com algumas desavenças com a diretoria da época. No entanto, em 2023, a história foi outra.

Kobayashi entrou para a história do Tubarão ao conquistar o título de campeão da Série D de forma invicta, assegurando o retorno à Terceirona. Além disso, levou a equipe até as semifinais do Estadual, quartas de final da Copa do Nordeste e terceira fase da Copa do Brasil.

A saída do treinador do Ferroviário ocorreu logo após o término da Quarta Divisão nacional, atraído pela proposta do Capital-DF. Á frente do Coruja neste início de temporada, Paulinho Kobayashi foi vice-campeão estadual e garantiu presença do clube na Série D, Copa do Brasil e Copa Verde do próximo ano, o que também motivou a renovação contratual para 2025.

Sem calendário no restante de 2024, foi "emprestado" para o time coral. Neste retorno à Barra do Ceará, o técnico terá a missão de recuperar o Ferrão na Série C. Até o momento, em três jogos, o Ferrão possui duas derrotas, contra Figueirense e São Bernardo, e um empate, frente à Aparecidense.

Na última segunda-feira, 6, veio o pior revés, por 5 a 0 diante da equipe paulista, que motivou a demissão de Copertino. Na tabela de classificação, é o 17º colocado, dentro de zona de rebaixamento, com apenas um ponto.

Com a partida diante do São José-RS adiada em razão das chuvas no Rio Grande do Sul, o Tubarão voltará a campo apenas no próximo dia 19, contra o ABC, às 19 horas, no PV.