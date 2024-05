Fortaleza sofre com altitude na Bolívia e é goleado pelo Potosí na Sul-Americana

Foto: JORGE BERNAL / AFP Potosí fez placar elástico sobre o Tricolor

A primeira partida da história do Fortaleza na Bolívia acabou em goleada. Na noite de ontem, o Tricolor do Pici foi superado por 4 a 1 pelo Nacional Potosí, no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na cidade de Potosí, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o time cearense perdeu os 100% de aproveitamento no torneio.



O revés adiou a classificação do Leão, seja às oitavas de final, como primeiro do grupo, ou à disputa dos playoffs contra os terceiros colocados da Libertadores. De qualquer modo, o escrete vermelho-azul-e-branco segue isolado na liderança do Grupo D.



A partida de ontem para o Tricolor foi mais uma questão de “sobrevivência” em campo do que qualquer outra coisa. Apesar da estrutura tática e do planejamento traçado por Vojvoda, na prática o Leão sofreu com condições totalmente adversas e não conseguiu performar. Afinal, precisou jogar no estádio com a terceira maior altitude do mundo — ao todo, 4 mil metros acima do nível do mar.



O confronto, que já era naturalmente complicado, tornou-se ainda mais difícil com o gol do Nacional Potosí logo no início, aos 6 minutos, marcado por Callejo. Naquele momento, o Tricolor, sem força para sair do campo de defesa, adotou uma postura comedida e cadenciada, enquanto os donos da casa, acostumados com o ar rarefeito, ditavam o ritmo.



Apesar do aspecto coletivo ser diretamente impactado, o Fortaleza fez valer, em alguns breves momentos da etapa inicial, a capacidade individual do elenco. Em uma das poucas vezes que a equipe avançou ao ataque, Machuca encontrou Lucero em ótimo lançamento, e o centroavante, com extrema categoria, empatou a partida. Foi o 12º gol do camisa 9 na temporada.



Mas a dinâmica do jogo não mudou. O Potosí continuou pressionando, enquanto o Fortaleza apostava suas fichas em ligações diretas antes do meio-campo. O semblante dos atletas tricolores indicava o desgaste potencializado pela altitude — impressão que se confirmava pela dificuldade de acelerar qualquer jogada. O Leão resistiu após o empate, mas não evitou a virada do clube boliviano aos 37 minutos, com Prost.

No retorno para o segundo tempo, Vojvoda começou a mexer na equipe para tentar revigorar o fôlego. Em paralelo, o desempenho também melhorou. O Fortaleza freou, parcialmente, o ímpeto do Potosí e passou a ser mais incisivo no ataque nos primeiros minutos, criando inclusive boas situações para empatar a partida. Entre elas, uma desperdiçada por Machuca na grande área.



O recorte positivo do Fortaleza, como era de se esperar pelo contexto da altitude, não se sustentou por muito tempo. Com 24 minutos no ponteiro, o time boliviano, em belo gol de fora da área anotado por Saulo Guerra, ampliou o placar e, já nos acréscimos, Álvarez transformou o duelo em goleada.



Nacional Potosí-BOL 4x1 Fortaleza



Nacional Potosí-BOL

4-4-2: Mustafá; Baldomar, Ortiz, Restrepo e Mancilla; Hoyos (Andia), Luis Pavia (Saulo Guerra), Galindo (Azogue) e Prost; Callejo (Torrico) e Cristaldo (Álvarez). Téc: Alberto Illanes

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Brítez, Pedro Augusto e Titi; Pikachu (Pedro Rocha), Matheus Rossetto (Pochettino), Zé Welison (Moisés), Martinez (Tinga) e Bruno Pacheco; Machuca (Kervin Andrade) e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí-BOL

Data: 8/5/2024

Árbitro: Álex Cajas-EQU

Assistentes: Danny Avila-EQU e Mauricio Lozada-EQU

Gols: 6min/1ºT - Callejo, 37min/1ºT - Prost, 24min/2ºT - Saulo Guerra e 48min/2ºT - Álvarez (POT); 16min/1ºT - Lucero (FOR)

Cartões amarelos: Hoyos e Saulo Guerra (POT); Pikachu (FOR)