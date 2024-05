Após goleada, Fortaleza mira Botafogo e almeja voltar a vencer em casa na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Brítez voltou a ser titular na zaga tricolor

Na última quarta-feira, 8, o Fortaleza conheceu um dos adversários mais temidos dos clubes que atuam na América do Sul: a altitude. No encontro, não suportou o Nacional Potosí-BOL, sofreu com o ar rarefeito e foi goleado por 4 a 1.

O resultado, inclusive, deixa clara a atuação aquém da equipe. Com poucas jogadas coletivas construídas e falta de ímpeto ofensivo, o Leão perdeu a oportunidade de engatar mais um jogo invicto na temporada.

Após a derrota, o técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou a atuação do time, além de salientar a influência da altitude no condicionamento físico dos atletas. Local do confronto, a cidade de Potosí, na Bolívia, fica a 4.090 metros acima do nível do mar.

“Quando se perde dessa maneira não se encontra algo para aproveitar. Também é difícil jogar com essa altitude, mas foi uma má partida da equipe em geral e, por isso, não conseguimos levar nada daqui”, analisou o comandante argentino.

Portanto, o treinador agora tem a missão de preparar seus jogadores para mais um compromisso de suma importância na temporada. No próximo domingo, 12, o Fortaleza recebe o Botafogo, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Série A.

No embate, o Leão do Pici vai tentar vencer a primeira partida no ano contra times da Série A ou B atuando em casa. Até o momento, em 2024, o Tricolor encarou quatro times da elite na capital cearense: perdeu para o Vitória, pela fase de grupos da Copa do Nordeste; empatou com Cruzeiro e RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro; e também ficou na igualdade com o Vasco, pela Copa do Brasil.

Já contra times da Segundona, o Fortaleza duelou apenas contra seu maior rival, o Ceará, em três ocasiões como mandante. No Campeonato Cearense foram dois empates (3 a 3 na fase de grupos e 0 a 0 no primeiro jogo da final), enquanto no Nordestão o Leão foi derrotado por 1 a 0.

Com este jejum, a expectativa é que o Leão do Pici entre focado nos três pontos, que seriam de grande valia para a posição na tabela de classificação. Atualmente, a equipe ocupa a 12ª colocação, com seis pontos somados.

Em sua campanha no Brasileirão até aqui, o time de Vojvoda acumula uma vitória, contra o São Paulo, fora de casa, e três empates: Cruzeiro e Bragantino, em casa, e Corinthians, fora.

Motivado para vencer a primeira em casa na competição nacional, o elenco tricolor se reapresenta na tarde de hoje, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Amanhã, encerra a preparação para encarar o Fogão.