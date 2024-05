Fortaleza BC perde no CFO e é eliminado pelo Flamengo nas quartas do NBB

Foto: João Moura/FBC Fortaleza BC é derrotado novamente pelo Flamengo nas quartas de final do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense se despediu da temporada 2024 do NBB, na noite de ontem, após perder o terceiro jogo da série melhor de cinco contra o Flamengo, desta vez por 83 a 68, no Centro de Formação Olímpica.

Com um jogo de muito erros para o Fortaleza BC, o sonho de avançar para as semifinais não aconteceu — teria que ganhar ontem para forçar mais um duelo. No entanto, o elenco praticamente novo e reformulado conseguiu o feito de colocar o Carcalaion novamente nos playoffs após dois anos sem chegar à fase eliminatória.

Com o vitória na série, a equipe carioca se garante entre os quatro melhores da competição e aguarda o vencedor do duelo entre Bauru e Vasco da Gama – a série está atualmente em 2 a 1 para o Bauru.

Fortaleza BC x Flamengo: o jogo

O Fortaleza BC até começou bem a partida, acertando uma cesta de três já na primeira posse do jogo. Contudo, o roteiro do segundo duelo entre as equipes se repetiu: a bola de três fez diferença.

Com uma eficácia muito abaixo nos arremessos de três — apenas 29% na partida inteira — o Carcalaion viu o Flamengo vencer o primeiro por 25 a 18.

O segundo período foi ainda mais dramático para o time cearense. O escrete comandado por Flávio Espiga chegou a passar seis minutos ser marcar um ponto sequer e foi para o intervalo tendo feito apenas oito pontos no segundo quarto e perdendo por 23 pontos.

Com um terceiro e um último quartos mais agressivo, o Carcalaion conseguiu diminuir a desvantagem para 14 pontos e seguiu até o fim tentando a virada, mas viu a distância construída pelo Fla ser utilizada para sair com a vitória no final do jogo.

Douglas Nunes foi o principal nome dos donos da casa, com 15 pontos e 10 rebotes. O cestinha do duelo foi Gabriel Jaú, do Rubro-Negro, com 16 pontos. Balbi, também do Flamengo, somou sete rebotes e cinco assistências.