Fortaleza frustra, fica no 1 a 1 com o Botafogo e amarga 4º empate seguido na Série A

Em nova partida de pouca eficiência, o Fortaleza ficou no 1 a 1 com o Botafogo, na Arena Castelão, ontem, e amargou o quarto empate consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado, além de ampliar para cinco jogos a sequência negativa do Tricolor sem vitórias na temporada, também manteve o jejum de Vojvoda de nunca ter vencido o clube carioca.

O primeiro tempo do Fortaleza foi taticamente positivo, de imposição e superioridade, mas faltou competência nos momentos em que tinha a vantagem no placar e poderia ter ampliado. O domínio do Leão perante o Alvinegro — que pouco havia produzido antes de empatar o jogo — acabou sendo ofuscado pelo gol sofrido em bola parada aos 40 minutos.

Assim como em jogos anteriores do Brasileirão, a postura do Fortaleza em campo foi de uma equipe compacta defensivamente, de pouca posse de bola e muita objetividade — e velocidade — nas transições. Nesta ideia, Vojvoda conseguiu anular ofensivamente o Botafogo e explorou bem as bolas longas, jogada que rendeu bons lances ao Tricolor no último terço.

Aliado ao bom início de jogo, veio também um gol logo cedo, construído a partir de um lançamento do campo defensivo para Bruno Lopes, que fez ótima jogada individual antes de dar assistência para Pochettino. O argentino, da entrada da área e sem nenhum marcador à sua frente, finalizou com força, sem chance de defesa para o goleiro John.

Com o tento e o apoio dos quase 16 mil torcedores, a dinâmica do confronto se tornou ainda mais favorável ao Fortaleza. Sem sofrer defensivamente, o Leão seguiu sendo perigoso quando retomava a bola com articulações em velocidade. Poderia, inclusive, ter balançado as redes pelo menos mais duas vezes, ambas com Kayzer — uma delas, o defensor botafoguense tirou em cima da linha, enquanto na outra o atacante “furou”.

Ter apenas um gol de vantagem, porém, é sempre arriscado. A punição pela falta de eficiência aconteceu na reta final do primeiro tempo, já aos 40 minutos, em cobrança de escanteio. O Glorioso, que praticamente não havia criado situações reais de gol, aproveitou a falha tricolor na bola parada e empatou o jogo com Danilo Barbosa, de cabeça.

No segundo tempo, o cenário mudou. O Fortaleza seguiu com a postura reativa, mas perdeu força na articulação, passou a errar demais no ataque e parou de incomodar o Botafogo, que ganhou confiança na partida e cresceu de produção a partir das substituições promovidas pelo treinador Artur Jorge, algumas delas de titulares, como a entrada de Junior Santos e Savarino.

O empate acabou ficando no “lucro” para o Fortaleza, já que foi o Glorioso quem esteve mais próximo da vitória no segundo tempo — embora o Tricolor tenha tido um gol anulado por impedimento. No fim, mais um resultado frustrante no Brasileirão em casa com o mesmo enredo: em todos os três empates o Leão como mandante, saiu na frente, perdeu força e sofreu o gol de igualdade.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Rosseto, Hércules (Zé Welison) e Pochettino (Machuca); Marinho (Pikachu), Renato Kayzer (Lucero) e Breno Lopes (Moisés). Téc: Vojvoda

Botafogo

4-3-3: John; Mateo Ponte (Damián Suárez), Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Tchê Tchê e Danilo Barbosa (Marlon Freitas); Luiz Henrique (Júnior Santos), Óscar Romero (Diego Hernández) e Jeffinho (Savarino). Téc: Artur Jorge

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 12/5/2024

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-Fifa/MG e Leone Carvalho Rocha/GO

Gols: 9min/1ºT - Pochettino (FOR); 40min/1ºT - Danilo Barbosa (BOT)

Cartões amarelos: Titi e Hércules (FOR); John, Romero, Mateo Ponte, Cuiabano e Barboza (BOT)

Público total: 15.914 presentes/R$ 267.239,00