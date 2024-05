Dupla cearense figura na zona de rebaixamento da Série C; Ferroviário tem jogo atrasado

Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC O Floresta derrotou o Ferroviário em clássico estadual pela Série C.

Após a disputa da maior parte da quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro — três jogos foram adiados em razão das chuvas no Rio Grande do Sul —, os representantes cearenses protagonizam campanhas ruins neste início de competição.

Abrindo a zona de rebaixamento, o Ferroviário ocupa a 17ª posição, com duas derrotas e um empate. O Floresta, por sua vez, apresenta um cenário ainda mais preocupante, na lanterna da certame há duas rodadas.

Atual campeão da Série D, o Ferrão fez uma janela de transferências movimentada ao integrar dez novas peças ao elenco, além de fazer modificações na estrutura do clube. As mudanças, entretanto, ainda não surtiram efeito nos resultados.

Na estreia do campeonato, diante do Figueirense, o Tubarão da Barra foi derrotado por 2 a 1. Na segunda rodada, empatou em 2 a 2 com a Aparecidense-GO em casa, enquanto na última partida sofreu uma goleada de 5 a 1 diante do São Bernardo-SP. Agora, com a volta do técnico Paulinho Kobayashi, o time retoma as esperanças de se recuperar no certame e lutar pelo objetivo de conseguir o acesso.

Com a partida contra o São José-RS adiada, o clube coral tem mais de uma semana de preparação para tentar sua primeira vitória na Série C. O Ferroviário entra em campo novamente no próximo domingo, 19, às 19 horas, para receber o ABC-RN no estádio Presidente Vargas.

Em uma situação parecida, o Lobo da Vila investiu para reformular o elenco e montar um time mais competitivo visando o acesso para a Segundona. Desde a primeira rodada, entretanto, sofreu quatro reveses, protagonizando a pior campanha da competição: perdeu para Botafogo-PB, Volta Redonda, Ferroviária-SP e Remo.

Desde que subiu para a Série C, em 2021, o Verdão não conseguiu chegar perto de se classificar para a fase seguinte. Nesta temporada, entretanto, as mudanças no elenco e a contratação do técnico Marcelo Cabo trazem boas expectativas para o restante da temporada.

A última vez em que um time cearense — à exceção do Fortaleza — avançou para a segunda fase da Série C foi em 2009, quando o Icasa fez uma excelente campanha e chegou a disputar a semifinal do campeonato. Mesmo que Ferroviário e Floresta não consigam ascender à Série B, o anseio é para que os times apresentem bons resultados e correspondam ao investimento feito na pré-temporada.