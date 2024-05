Coluna Fernando Graziani trará análises esportivas de segunda a sábado no O POVO

Foto: Samuel Setubal Fernando Graziani apresenta o Esportes do Povo

A partir de amanhã, a coluna Fernando Graziani ganha maior espaço nas versões impressa e digital do O POVO. O jornalista, editor-chefe de Esportes e apresentador do programa Esporte do Povo, da Rádio O POVO CBN, escrevia aos domingos e agora trará, de segunda a sábado, suas perspectivas, análises e informações esportivas, com foco no futebol cearense.

No O POVO desde 2001, Fernando Graziani integra uma equipe composta por outros sete colunistas de Esportes: Marcelo Romano, Iara Costa, André Bloc, Júlia Duarte, Mailson Furtado, Sérgio Rêdes e Lucas Mota. Para o jornalista, a expansão para um conteúdo quase diário tem como proposta abordar profundamente o futebol cearense e também dar espaço a outras modalidades, como tênis e basquete, por exemplo.

“A proposta é abordar o futebol cearense em seus diversos aspectos, com muita análise e informação, tratando também dos bastidores do esporte e de outras modalidades. É um espaço que vou ocupar com imenso orgulho no O POVO, sabendo que não há opinião relevante sem compromisso, seriedade e liberdade”, comentou o jornalista.

A estreia da coluna Fernando Graziani em nova periodicidade acontece em grande estilo, após jogos importantes de Ceará e Fortaleza. Enquanto o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Amazonas para tentar embalar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici visita o Boca Juniors na temida La Bombonera, em duelo que definirá a liderança do Grupo D da Sul-Americana antes da rodada final.

"O Graziani é um dos jornalistas esportivos mais perspicazes e com maior capacidade de análise da imprensa cearense. Junto com a coluna, ele já desempenhou diversas funções e é um profissional extremamente polivalente. A cobertura esportiva vai ganhar muito com sua coluna diária", Erick Guimarães, diretor de Jornalismo do O POVO.