PV não receberá jogos por quase uma semana devido a show beneficente de Whindersson Nunes

O humorista Whindersson Nunes realizará um show beneficente no estádio Presidente Vargas, no próximo dia 25, às 20 horas, para arrecadar fundos para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. O evento, contudo, conflitou com jogos que aconteceriam no período, como Floresta x Ferroviário, que se enfrentariam na mesma data na praça esportiva municipal.

O POVO apurou que a Federação Cearense de Futebol (FCF) já comunicou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o estádio ficará indisponível para partidas entre os dias 23 e 28, já que o evento exigirá uma estrutura especial, que demandará um período de montagem e desmontagem.

Para confirmar, a entidade local aguarda um ofício da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel), que deverá ser enviado até a próxima segunda-feira, 20.

Os jogos marcados para o local no período serão remarcados. No caso de Floresta x Ferroviário, a equipe mandante já mandou as sugestões de novas datas à FCF e aguarda retorno. O executivo de futebol do Lobo da Vila, Fred Gomes, afirma que o clube foi “pego de surpresa” pelo evento.

"Se o humorista está disposto a fazer esse show, ele poderia ter visto outro dia ou horário, mas não atrapalhado um evento que já está marcado há muito tempo", afirmou o dirigente.

À reportagem, o Ferroviário também afirmou não ter sido notificado sobre a marcação do show de humor no PV. O confronto cearense pela Terceirona estava previsto para o dia 25 desde março, quando a CBF divulgou a tabela básica da Série C.