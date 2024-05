Fortaleza perde para o Vasco nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil

Foto: NADINE FREITAS/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo Vegetti do Vasco da Gama, comemora o seu segundo gol durante a partida entre Vasco da Gama e Fortaleza, pela 3ª rodada, jogo de volta da Copa do Brasil 2024, no Estádio de São Januário, nesta terça-feira 21.

Após duelo emocionante de seis gols no tempo regulamentar, o Fortaleza acabou derrotado nos pênaltis pelo Vasco na noite de ontem, em São Januário, e deu adeus à Copa do Brasil. Com a eliminação na terceira fase, o Tricolor se despediu com R$ 5,4 milhões no torneio. O foco agora passa a ser a semifinal da Copa do Nordeste, contra o Sport.

O primeiro tempo da partida ficou marcado pela atuação de um nome: Marinho. O atacante do Tricolor do Pici viveu dois sentimentos extremos ao abrir o placar para o time cearense e, menos de cinco minutos depois, cometer um infeliz pênalti. Em paralelo ao holofote individual do jogador, o Leão teve desempenho consistente e superior ao Vasco neste recorte do duelo.

Foi impondo sua principal característica, de avançar as linhas de marcação e pressionar a saída de bola do adversário, que o Fortaleza conseguiu surpreender o Cruzmaltino e sair na frente logo cedo. Aos sete minutos, após erro de passe do Vasco na intermediária, Pochettino acionou Marinho, que invadiu a área e bateu cruzado para os fundos das redes.

O gol do atacante, terceiro dele na temporada, além de esfriar o caldeirão de São Januário e elevar a pressão sobre o Vasco, criou uma atmosfera confortável para que os comandados de Vojvoda pudessem atuar dentro da proposta de explorar transições em velocidade. O contexto positivo, entretanto, não durou muito tempo.

Em lance despretensioso de cruzamento na área, Marinho tentou interceptar com o peito, porém errou o timing, tocou com o braço e cometeu pênalti aos 11. A jogada contou com auxílio do VAR — e muita reclamação dos tricolores —, já que o juiz de campo não havia visto a infração inicialmente. Na cobrança, o argentino Vegetti empatou.

Passado o início eletrizante, a partida se estabilizou com o Leão sendo a equipe mais organizada e consciente em campo, enquanto o Vasco, muitas vezes afoito na construção, não conseguiu criar uma situação que incomodasse, de fato, o sistema defensivo do Tricolor. O cenário se manteve também no retorno das equipes para o segundo tempo.

Assim como nos primeiros 45 minutos, o Fortaleza iniciou a etapa final se impondo no embate. A postura do time do Pici novamente resultou em bons frutos: gol cedo, aos nove minutos, anotado por Lucero. O 13º tento do “El Gato” no ano ficou envolto de sucessivos gestos confusos do árbitro sobre a confirmação do VAR, o que acabou gerando entrevero entre os atletas das duas equipes.

Mas, também como no primeiro tempo, o Leão não teve a competência para manter o resultado e aproveitar o momento favorável no jogo. Desta vez, não só sofreu o empate, como a virada. Tudo dentro de um intervalo de dez minutos. O segundo do Vasco aconteceu aos 20, com Vegetti, enquanto o terceiro aos 30, com Piton, em falha de João Ricardo.

Restou ao Fortaleza não desistir, e assim o fez. Impulsionado com as modificações feitas por Vojvoda, o Leão se lançou ao ataque para tentar evitar a derrota. Foi do pé de Hércules, de fora da área e já aos 40 minutos, que veio a sobrevivência do time cearense na partida. O tento, além de recolocar o Tricolor na disputa, confirmou que a classificação precisaria ser decidida nos pênaltis.

Na marca da cal, todos os jogadores de ambos os times marcaram até a última cobrança. Vegetti converteu para o Vasco. A responsabilidade de manter o Fortaleza vivo caiu nos pés do jovem Kervin. O venezuelano, após respirar fundo, parou em Léo Jardim. O fantasma da decisão por pênalti voltou a atormentar o Leão, que amargou a quinta derrota das últimas seis neste tipo de disputa.



Vasco 3 (5)x(4) 3 Fortaleza



Vasco

4-3-3: Léo Jardim; João Victor (Puma), Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames (Matheus Carvalho) e Payet; Adson (Paulo Henrique), David (Rayan) e Vegetti. Téc: Rafael Paiva

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi (Kervin Andrade) e Felipe Jonatan; Zé Welison, Rossetto (Hércules) e Pochettino (Machuca); Marinho (Pikachu), Breno Lopes (Moisés) e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 21/5/2024

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO

Assistentes: Bruno Boschilla-Fifa/PR e Felipe Alan Costa de Oliveira-MG

VAR: Wagner Reway-Fifa/ES

Gols: 16min/1ºT e 20min/2ºT - Vegetti e 30min/2ºT - Piton (VAS); 7min/1ºT - Marinho, 9min/2ºT - Lucero e 40min/2ºT - Hércules (FOR)

Cartões amarelos: João Victor, Payet e Paulo Henrique (VAS); Marinho (FOR)