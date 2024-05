"Fantasma" dos pênaltis e jejum de vitórias são desafios do Fortaleza contra o Sport

Foto: FÁBIO LIMA Vojvoda terá novo confronto eliminatório pelo Tricolor

A eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil, para o Vasco, aconteceu em um contexto que vem sendo corriqueiro para o clube: na decisão por pênaltis. Foi a quinta derrota das últimas seis disputas do Tricolor do Pici na marca da cal, todas em momentos cruciais, seja valendo título — como na final da Sul-Americana de 2023 e no Campeonato Cearense deste ano —, ou premiações milionárias.

O primeiro revés nos pênaltis deste recorte aconteceu na temporada de 2020, quando o Leão perdeu para o São Paulo por 10 a 9, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No ano seguinte, desta vez no Nordestão, voltou a amargar um revés neste contexto contra o Bahia, pela semifinal.



Duas temporadas depois, o Leão encarou outra disputa por pênaltis, no Uruguai, na final da Copa Sul-Americana, diante da LDU-EQU. A decisão teve desfecho positivo para os equatorianos, que venceram a série por 4 a 3 — o Tricolor chegou a ter a bola para conquistar o título, mas desperdiçou.



A sequência negativa foi interrompida no duelo contra o Retrô-PE neste ano, pela segunda fase da Copa do Brasil, em que o Fortaleza não conseguiu vencer no tempo regulamentar no Castelão e precisou confirmar a classificação nos pênaltis. Desta vez, o time do Pici triunfou por 3 a 2.



A equipe de Vojvoda, entretanto, não repetiu o desempenho nas duas disputas posteriores. Contra o Ceará, na final do Estadual, e diante do Vasco, pela terceira fase da Copa do Brasil, o escrete vermelho-azul-e-branco foi derrotado nas penalidades.

"Erra pênalti quem o executa. Os torcedores não erram pênalti, pois não estão dentro do campo. Eles estão para torcer e os jogadores para executar e fazer o gol. E o treinador está para treinar. São circunstâncias do jogo. Posso dormir tranquilo e meus jogadores também. 'O que tem que fazer Vojvoda? Treinar pênaltis'. Treinamos pênaltis", disse Vojvoda após eliminação na última terça, 21.

O “fantasma” dos pênaltis pode voltar a atormentar o Leão no próximo domingo, 26 — ou ser exorcizado. Isso porque o Fortaleza terá mais um duelo mata-mata para encarar, contra o Sport, na Arena de Pernambuco, pela semifinal da Copa do Nordeste. O confronto, disputado em jogo único, pode culminar em uma nova decisão na marca da cal caso nenhuma das equipes vença no tempo regulamentar.

Para o time cearense, em específico, existem ainda outros elementos em jogo que aumentam a pressão. O Tricolor do Pici, em sua temporada de maior orçamento da história do futebol local, tem acumulado resultados frustrantes e, no geral, desempenho bem aquém dentro de campo. A Copa do Nordeste pode vir a ser uma “virada de chave” para a equipe, que vive a segunda pior sequência sem vitórias na "Era Vojvoda".



O último triunfo registrado pelo Leão do Pici na temporada aconteceu há quase um mês, no dia 25 de abril, contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana. Desde então, foram seis empates, contra RB Bragantino, Vasco (duas vezes), Corinthians, Botafogo e Boca Juniors, e uma derrota, para o Nacional Potosí-BOL.



O atual momento do Fortaleza em relação a jogos sem vencer com Vojvoda só não é pior do que o registrado entre 18 de outubro e 26 de novembro de 2023, quando o Leão ficou dez jogos sem conquistar triunfos, entre duelos do Brasileirão e da Sul-Americana.