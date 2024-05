Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut fazem dobradinha em etapa da Copa do Mundo

Foto: François-Xavier MARIT / AFP Ana Marcela Cunha na prova de maratona aquática dos Jogos Pan-Americanos 2023

Garantidas na Olimpíada de Paris-2024, as nadadoras Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut brilharam na etapa da Copa do Mundo de águas abertas disputada em Golfo Aranci, na Itália. Ontem, elas fizeram uma dobradinha no pódio na prova de 10km, com Ana Marcela em primeiro lugar, e Viviane, em segundo.

Atual campeã olímpica da prova, Ana Marcela se destacou na chegada, com um forte ritmo. Assim, bateu na frente, com o tempo de 2h02min00s70. Viviane veio logo atrás, com 2h2min02s00. A alemã Leonie Beck completou o pódio, com a marca de 2h02min02s20.

No masculino, Matheus Melecchi foi o melhor brasileiro na disputa. Ele terminou no 22º lugar no geral e em terceiro na categoria Junior. Com o resultado, Melecchi assumirá a liderança do ranking da sua categoria. Lucas Davesac também esteve na disputa, mas acabou não completando a prova.

A etapa italiana da Copa do Mundo é mais uma preparação para Ana Marcela e Viviane para a Olimpíada. Elas serão as duas únicas representantes do Brasil na prova de águas abertas (antes chamada de maratona aquática).

A campeã olímpica vem em bom ritmo desde o início da temporada. Na primeira etapa da Copa do Mundo, disputada no Egito, em março, ela ficou em quinto lugar. A competição contará com mais três etapas neste ano, em Portugal, China e Israel, todas após a disputa dos Jogos Olímpicos.

A prova de águas abertas será disputada no dia 8 de agosto, já na reta final da Olimpíada, no Rio Sena, na capital francesa.