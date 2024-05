Fortaleza pode ter até oito desfalques para encarar Sport e terá mudanças na equipe

Foto: AURÉLIO ALVES BRUNO Pacheco será titular na lateral tricolor

Vivendo uma maratona de jogos importantes, o Fortaleza segue se preparando para mais uma decisão. Amanhã, às 18 horas, em São Lourenço da Mata (PE), o time tricolor encara o Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste, em duelo único, na Arena de Pernambuco.

No embate entre Leões, a equipe cearense vai precisar superar a eliminação da última terça-feira, 21, diante do Vasco, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor foi derrotado nos pênaltis por 5 a 4 após empate em 3 a 3 no tempo normal. A queda precoce afetou o clube de forma esportiva e também financeira.

Para evitar mais uma desclassificação — a segunda em apenas seis dias —, o técnico Juan Pablo Vojvoda vem preparando seus comandados para o confronto. Porém, é importante ressaltar que ele terá problemas na hora de definir a onzena inicial.

O Leão do Pici soma quatro possíveis ausências por condições físicas e mais quatro confirmadas por terem chegado ao clube durante a janela de transferências nacional, sem tempo hábil para inscrições no Nordestão.

No departamento médico estão Calebe, Lucas Sasha, Brítez e Marinho, de acordo com o último boletim divulgado pelo clube. Enquanto os atletas inaptos para atuar na Copa do Nordeste são Emmanuel Martínez, Renato Kayzer, Felipe Jonatan e Breno Lopes.

Apesar disso, o Fortaleza entrará em campo tendo a oportunidade de voltar a uma final de Nordestão após duas temporadas. Em 2022, o Leão bateu o próprio Sport na decisão e ficou com o bicampeonato.

Para conquistar o objetivo, o Leão do Pici ainda terá que derrubar um amplo tabu: nunca venceu o Leão da Ilha como visitante pela competição regional. Nos sete confrontos pela Lampions em solo pernambucano, o histórico é de quatro vitórias da equipe rubro-negra e três empates.

O último confronto entre os times, inclusive, marcou um episódio negativo na história dos clubes e também do futebol brasileiro. Na ocasião, o ônibus da equipe cearense foi alvo de atentado por parte de torcedores do Leão pernambucano. Ao todo, seis atletas foram atingidos por pedras e estilhaços de vidro: Titi, Brítez, João Ricardo, Sasha, Dudu e Escobar — este último atualmente defende o Santos.

"Tudo que aconteceu naquela triste noite, só nós que estávamos dentro daquele ônibus sabemos o que a gente viveu. Não há palavras para descrever o que a gente sentiu. Não consigo dimensionar. Todo momento que entro em um ônibus e me desloco para jogar uma partida, ainda vem uma lembrança daquele dia. Infelizmente nada foi feito, nada foi resolvido", disse o zagueiro Titi em entrevista coletiva ontem.