Ceará recebe Chapecoense e mira reabilitação após eliminação para colar no G-4 da Série B

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Volante De Lucca no jogo Ceará x CRB, no Castelão, pela Copa do Brasil 2024

Após a eliminação precoce na Copa do Brasil para o CRB, o Ceará entra em campo hoje diante da Chapecoense, na Arena Castelão, às 18h30min, almejando voltar a vencer. No duelo, válido pela sétima rodada da Série B, o time alvinegro terá mais uma chance de encostar no G-4 da Segundona.



Oitavo colocado, com nove pontos somados, o Vovô está a três do quarto lugar. Na rodada passada, diante do Operário-PR, o time de Vagner Mancini até teve a oportunidade de colar na zona de acesso à elite nacional, mas desperdiçou chances claras e ficou apenas no empate sem gols.

Se na Série B são quatro partidas sem perder (vitórias sobre Novorizontino e Amazonas e empates com CRB e Operário), no confronto mais recente o time de Porangabuçu foi derrotado pelo Galo da Praia por 1 a 0, no Castelão, e se despediu da terceira fase da Copa do Brasil sob vaias e críticas da torcida.

Agora com foco exclusivo na Segundona, o Ceará quer aproveitar o fator casa para embalar e colocar no pelotão de cima — depois da Chape, receberá o Coritiba, na próxima sexta-feira, 31.

"A gente entende a insatisfação do torcedor, mas aproveito para, nesse momento de dificuldade, chamar eles (torcedores) para estarem conosco. Para nos apoiar e nos ajudar. Sabemos da força deles, do que eles já fizeram por essa equipe. Nada melhor do que eles para nos ajudarem a sair dessa situação e conquistar o acesso", comentou o volante Jean Irmer, depois do revés no mata-mata nacional.

Agora, o foco é vencer a qualquer custo. Para isso, a equipe se apega ao ótimo retrospecto contra o Verdão do Oeste em jogos válidos pela Segunda Divisão: em quatro partidas, o histórico é de dois empates e duas vitórias alvinegras.

Por outro lado, o Vovô terá que superar duas ausências no time titular: Raí Ramos e Recalde. O lateral-direito completou a série de três cartões amarelos contra o Operário e terá que cumprir suspensão automática. Já o meia foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão nas quartas da Copa do Nordeste, diante do Sport.

A vaga no lado direito do campo deve ficar com o português Rafael Ramos, que também foi titular diante do Operário, enquanto o posto no meio-campo pode ser preenchido por Jean, adiantando Lourenço para a função de armador.

Adversária da vez, a Chape chega ao confronto amargando quatro jogos sem vencer. A última vitória aconteceu no dia 26 de abril, contra o Guarani, pela segunda rodada da Série B. Desde então, o Verdão do Oeste entrou em campo em quatro oportunidades, somando três empates e uma derrota.

No duelo, o técnico Umberto Louzer deve ter a ausência do atacante Pedrotti, artilheiro do time na temporada, entregue ao departamento médico para tratar de uma lesão no adutor da perna.

Ceará x Chapecoense

Ceará

3-5-2: Richard; Jonathan, Ramon Menezes e David Ricardo; Rafael Ramos, Jean Irmer, De Lucca, Lourenço e Matheus Bahia; Erick Pulga e Aylon. Téc: Vagner Mancini

Chapecoense

4-4-2: Cavichioli; JP Galvão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha; Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Thomás; Marcinho e Mário Sérgio. Téc: Umberto Louzer

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 26/5/2024

Horário: 18h30min

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa/DF

Assistentes: Lehi Sousa Silva/DF e Lucas Torquato Guerra/DF

VAR: Philip Georg Bennett/RJ

Transmissão: TV Brasil, Premiere, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO