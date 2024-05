Fortaleza reencontra Sport três meses após atentado e busca terceira final do Nordestão

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.05.2024: Zé Welison. Fortaleza x Vasco. Arena Castelão. Copa do Brasil. (Foto: Aurélio Alves

Três meses após o atentado sofrido na região metropolitana do Recife, o Fortaleza retorna a São Lourenço da Mata (PE) para enfrentar o Sport, na Arena de Pernambuco, pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo de hoje, às 18 horas, coloca frente a frente rivais históricos da região.

Em 2022, o Tricolor enfrentou justamente o Rubro-Negro na decisão do torneio regional. À época, os comandados de Vojvoda acabaram levando a melhor e saíram com o título. O Sport esteve novamente na final do ano passado, em que foi derrotado pelo Ceará, enquanto o Leão do Pici quer voltar a disputar o título.

Para além do campo, o duelo também marca o reencontro dos times depois do ataque ao ônibus cearense por parte de torcedores organizados do Sport, em 22 de fevereiro, que deixou seis jogadores feridos. O confronto de hoje terá segurança reforçada para delegação e torcedores do Fortaleza: 200 policiais e 340 seguranças privados.

"Nós estamos preparados para clima hostil, mas com muito respeito, pois independente de quem venha jogar aqui nós respeitamos o adversário. Vemos o policiamento todo preparado, a escolta, tudo muito bem organizado. E esperamos da mesma forma quando vamos jogar contra o adversário que tenha uma organização. O que não estamos preparados é para viver aquilo que vivemos", disse o zagueiro Titi, uma das vítimas do atentado.

Ao longo da história, as equipes se enfrentaram em 33 jogos. O clube da Ilha do Retiro leva a melhor, com 13 vitórias. O Fortaleza venceu outras nove vezes, além de 11 empates. No entanto, quando se trata de Nordestão, o retrospecto se nivela.

Vojvoda, porém, sabe que o histórico não vai entrar em campo. A tarefa é difícil em Pernambuco. Por ser jogo único, apenas o resultado positivo interessa ao clube — em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis, que tem sido um problema para os tricolores.

A campanha leonina no torneio é irregular. Na fase inicial, venceu apenas dois jogos, saiu com o revés quatro vezes e empatou outras duas. Encerrou em segundo lugar do Grupo B, com oito pontos. Nas oitavas de final, eliminou o Altos-PI ao vencer por 5 a 0, na Arena Castelão, em 21 de abril.

O Fortaleza busca chegar à terceira final do Nordestão. Nas outras duas vezes, saiu com o título: em 2019, bateu o Botafogo-PB e, em 2022, o próprio Sport.

Para este confronto, Vojvoda poderá ter ao todo oito desfalques. Calebe, Lucas Sasha, Dudu e Marinho estão no departamento médico. Além desses, Emmanuel Martínez, Renato Kayzer, Felipe Jonatan e Breno Lopes foram contratados após o período hábil para inscrever atletas na competição. Em contrapartida, Brítez fica à disposição novamente.

O Sport, por sua vez, vive bom momento na temporada. Campeão pernambucano, o time comandado por Mariano Soso foi líder de seu grupo na Copa do Nordeste e encerrou com a segunda melhor campanha geral, com 17 pontos. Eliminou o Ceará nas quartas com triunfo por 2 a 1.

Sport x Fortaleza

Sport

4-3-3: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Roberto Rosales (Riquelme); Felipe, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Gustavo Coutinho. Téc: Mariano Soso

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Rossetto (Hércules) e Pochettino; Pikachu (Marinho), Machuca e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE

Data: 26/5/2024

Horário: 18 horas

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos/RN e Luis Carlos de França/RN

VAR: Pablo Ramon Gonçalves-Fifa/RN

Transmissão: SBT, Nosso Futebol, ESPN, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO