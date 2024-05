Fortaleza é avassalador, goleia o Sport com show de Moisés e vai à final do Nordestão

Foto: MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Hércules e Moisés (ao centro) marcaram os gols do Tricolor em Pernambuco

De forma indiscutível, o Fortaleza goleou o Sport pelo placar 4 a 1 e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste. Moisés, por três oportunidades, e Hércules foram os autores dos gols da vitória na noite de ontem, na Arena de Pernambuco. Gustavo Coutinho descontou.

O Tricolor enfrenta na grande decisão o CRB-AL, que bateu o Bahia, na Arena Fonte Nova. Os duelos estão marcados para os dias 5 e 9 de junho. Esta será a terceira vez que o Fortaleza disputará a decisão regional.

O confronto em São Lourenço da Mata (PE) foi um reencontro com o Leão do Pici com o seu momento mais difícil no ano, o atentado contra a delegação no dia 22 de fevereiro, justamente após uma partida diante do Sport pelo Nordestão.

O contexto e o cenário eram outros. Vojvoda mandou a equipe uma escalação diferente: Brítez, que estava lesionado, voltou já entres os titulares, ao lado de Cardona; Pedro Augusto formou o trio de meio com Hércules e Pochettino; no ataque, Moisés apareceu na ponta-esquerda. E seria justamente o camisa 21 o nome do jogo.

Logo aos oito minutos, o atacante chutou de longe, o goleiro Caíque França acabou aceitando, e o placar da Arena foi alterado. Após o tento, o Rubro-Negro passou a buscar a todo custo empatar a partida. Para isso, contava com mais de 34 mil torcedores. Barletta, ex-Ceará, teve a bola da igualdade, mas João Ricardo foi preciso e impediu.

A noite estava reservada para Moisés. O atleta vinha sofrendo com muitas críticas pelo seu desempenho aquém desde retornou ao Pici, depois de breve passagem pelo futebol mexicano. Ontem, o torcedor tricolor pôde rever o melhor do jogador. Aos 18, depois de bela jogada, acabou mandando no ângulo, sem chances para Caíque: 2 a 0 e tranquilidade no embate.

Sem dar tempo para o escrete pernambucano respirar, Hércules tratou de encaminhar a classificação leonina à final. No meio disso tudo, um pequeno susto: Pedro Lima, lateral-direito do Sport, diminuiu, mas, após analise no VAR, o árbitro Caio Max viu toque na mão do jovem defensor e anulou o gol.

O que era bom, então, ficaria melhor. O dono da semifinal, Moisés, entrou praticamente sozinho na área e marcou seu primeiro hat-trick com a camisa do Fortaleza, o segundo na carreira. O cenário ficou extremamente favorável ao clube cearense, que apenas trabalhou a posse de bola.

Na volta à etapa final, Pedro Augusto saiu, dando lugar a Zé Welison, que entrou para fortalecer o meio, impedindo qualquer ímpeto do Leão da Ilha do Retiro. Pelo contrário, foi o Fortaleza que teve chances para aumentar o prejuízo recifense.

Depois de bela jogada de Lucero, Moisés recebeu sozinho, mas, desta vez, Caíque levou a melhor e impediu o que seria um "poker" (quatro gols na mesma partida) do ponta-esquerda. Depois disso, o camisa 9 do Pici acertou boa cabeçada, mas o arqueiro da Ilha defendeu.

Gustavo Coutinho, ex-tricolor, ainda fez o de honra, mas não foi suficiente. Com isso, o Fortaleza carimbou sua terceira participação em finais de Nordestão. Uma noite para levar a alma tricolor.

Sport 1x4 Fortaleza

Sport

4-3-3: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Riquelme (Titi Ortiz); Felipe (Alan Ruiz), Fabricio Domínguez (Zé Roberto) e Lucas Lima (Fábio Matheus); Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Téc: Mariano Soso

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco (Kuscevic); Pedro Augusto (Zé Welison), Hércules e Pochettino (Matheus Rossetto); Pikachu, Moisés (Machuca) e Lucero (Pedro Rocha).Téc: Vojvoda

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE

Data: 26/5/2024

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira-RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos-RN e Luis Carlos de França Costa-RN

Gols: 8, 18 e 42min/1ºT - Moisés e 21min/1ºT - Hércules (FOR); 37min/2ºT - Gustavo Coutinho (SPT)

Cartões amarelos: Zé Roberto e Luciano Castán (SPT); Brítez, Cardona, Pedro Augusto e Pochettino (FOR)