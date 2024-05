Saulo Mineiro mostra versão decisiva em 2024 com a camisa do Ceará

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Saulo Mineiro garantiu vitória do Vovô sobre a Chape

A palavra que pode resumir o 2024 de Saulo Mineiro é "eficiência". O atacante do Ceará vem sendo decisivo em momentos cruciais para o Vovô na temporada. São apenas três gols no ano, número que pode ser considerado pouco dada a expectativa criada em sua chegada.

No entanto, a importância destes tentos é o que chama atenção. O primeiro foi no Clássico-Rei do Campeonato Cearense, ainda pela fase de grupos. O Vovô tinha sofrido a virada no confronto após estar vencendo por 2 a 0. Foi então que um pênalti, na reta final do jogo, foi assinalado e Saulo converteu, deixando tudo igual em 3 a 3. O segundo, novamente em clássico, e ainda mais especial.

Na decisão do Estadual, diante do Fortaleza, o camisa 73 abriu o placar com um golaço de fora da área. O jogo acabaria empatado, e o Alvinegro levou o título nas penalidades.

Agora, mais recente, no último domingo, 26, foi decisivo na vitória alvinegra diante da Chapecoense, pela Série B do Brasileiro, garantindo um importante triunfo que colocou o time próximo ao G-4 da competição.

Após o duelo contra a Chape, o jogador comemorou bastante o resultado e ressaltou a entrega da equipe. "Essa é a marca do Ceará, um time de guerreiros. São três pontos importantes, e nos aproxima do nosso objetivo que é o G-4. Fico feliz por ter marcado gol e ajudado a gente a comemorar aqui com a torcida", disse.

Esta é a segunda passagem do "Coração Valente" por Porangabuçu. A primeira foi entre 2020 e 2021, justamente quando ganhou esse apelido, depois de passar por um problema cardíaco. À época, o clube tinha o comando de Guto Ferreira. Saulo logo ganhou espaço se destacou. Foram 12 gols e duas assistências durante 49 embates.

Acabou sendo vendido no meio da temporada para o Yokohama FC, do Japão. Mesmo do outro lado do mundo, o jogador nunca deixou de ter seu nome ligado ao Ceará. Tanto é que o time alvinegro desembolsou R$ 3 milhões para tê-lo de volta ao seu elenco em julho de 2023.

O começo, porém, não foi fácil. Mesmo marcando logo na estreia, diante do ABC-RN, pela Segunda Divisão, teve uma lesão no tendão de Aquiles e acabou ficando um tempo afastado. No retorno, teve dificuldade para retomar vaga de titular.

Neste ano, com Vagner Mancini, Saulo Mineiro vem atuando como centroavante — sua posição original é ponta. Com isso, vem dividindo espaço com Barceló e Aylon. Contra a Chape, por exemplo, iniciou no banco de reservas, e os dois concorrentes começaram a partida.

Ao todo, com a camisa alvinegra, somando os dois períodos, o atacante soma 16 gols e duas assistências em 82 jogos.

Ceará sofreu apenas duas derrotas como mandante em 2024; veja retrospecto

Após vencer a Chapecoense com gol marcado no último minuto, o Ceará voltará a campo novamente como mandante na próxima sexta-feira, 31. Às 19 horas, o Alvinegro de Porangabuçu receberá o Coritiba, no Castelão, pela oitava rodada da Série B do Brasileiro, e a equipe comandada por Vagner Mancini contará com um bom retrospecto diante da torcida.

Em 14 jogos disputados como mandante em 2024, o Vovô possui apenas duas derrotas, que ocorreram diante de CRB, pela Copa do Brasil, e Bahia, Copa do Nordeste, respectivamente. Ao todo, a equipe conta ainda com seis vitórias e seis empates entre o Gigante da Boa Vista e o Estádio Presidente Vargas, com 27 gols marcados e 14 tomados.

O histórico é mais positivo do que fora de casa, ainda que como visitante não tenha números ruins: em 13 jogos longe dos seus domínios, o Ceará foi superado apenas três vezes e soma cinco empates e cinco vitórias, com 16 gols feitos e 12 vazados.

Leia mais Mancini relembra relação com Chapecoense: "Sou outro cara após Chapecó"

Ceará chega a cinco jogos de invencibilidade na Série B

Com esses números, o Ceará em 2024 foi campeão do Campeonato Cearense, mas já se encontra fora do Nordestão e da Copa do Brasil. Atualmente disputa a Série B do Brasileirão, torneio em que ocupa a quinta colocação após sete jogos disputados, com 12 pontos conquistados.

Jogos do Ceará como mandante em 2024: