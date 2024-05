Joia do Fortaleza, Kervin deve receber propostas de clubes europeus na próxima janela

Foto: AURÉLIO ALVES Kervin é um dos destaques do Leão no ano

Um dos principais destaques do Fortaleza em 2024 e na pré-lista de convocados da Venezuela para a Copa América, o meia Kervin Andrade foi sondado por cinco equipes entre as ligas da Itália, França e Arábia Saudita e deverá receber propostas na próxima janela de transferências, apurou O POVO.

As equipes interessadas no camisa 77 mantêm contato com o estafe do atleta de 19 anos — que é formado por três empresários, sendo um venezuelano, um italiano e um brasileiro — e já sinalizaram ao Tricolor do Pici e ao Deportivo La Guaira-VEN a possibilidade de formalização de ofertas a partir de julho.

O Fortaleza adquiriu os direitos federativos de Kervin ao exercer a opção de compra por 650 mil dólares (R$ 3,2 milhões na cotação da época), em março, e firmou contrato até o final de 2028. Deste modo, a palavra final nas negociações é do Leão, que detém 50% dos direitos econômicos — a outra fatia pertence ao La Guaira.

Por isso, alguns dos interessados já procuraram o clube venezuelano para se informar acerca dos valores, já que não pretendem adquirir apenas 50% do jogador. As janelas da Itália e da França abrem em 1º de julho, enquanto os clubes da Arábia Saudita poderão contratar jogadores do exterior a partir do dia 17 do mesmo mês.

Observando a projeção de Kervin no mercado após boas atuações, gols importantes — como no empate diante do Boca Juniors, em plena La Bombonera, por exemplo — e, principalmente, caso atue na Copa América, o Fortaleza não pretende ter pressa em vendê-lo. A diretoria ainda define valores-base para discussão em casos de propostas oficiais, já que só tem metade dos direitos econômicos.

O POVO apurou que o contrato de cinco anos do jovem meio-campista com o Tricolor conta com uma cláusula de bonificação, ativada caso ele de fato seja convocado para a Copa América deste ano, que será disputada de 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos. Além disso, possui bônus por metas coletivas, ou seja, de objetivos atingidos pelo clube durante a temporada.

Antes de assinar em definitivo com o Fortaleza, Kervin Andrade chegou a ser sondado por cinco grandes clubes do Brasil, três equipes da Itália e uma da Turquia. Porém, naquele momento, o Leão já tinha a prioridade definida em contrato.

Em 20 jogos disputados pelo time profissional em 2024, o venezuelano soma sete gols marcados e quatro assistências. Ele já havia sido convocado pela Venezuela na Data Fifa de março, para os amistosos contra Itália e Guatemala