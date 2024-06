Ceará vence Coritiba com gol de Barceló e entra no G-4 da Série B pela primeira vez

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Facundo Barceló anotou o gol do triunfo alvinegro

Na antevéspera do aniversário de 110 anos, que será comemorado no próximo domingo, 2, o Ceará venceu o Coritiba por 1 a 0, ontem, na Arena Castelão, e alcançou o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro — aguarda o complemento da oitava rodada para saber se permanecerá na zona de acesso.

Mais de 32 mil torcedores participaram da homenagem ao aniversário do clube e celebraram o gol de Facundo Barceló, que deu a vitória ao Alvinegro de Porangabuçu.

Escalado no 3-5-2, o Vovô iniciou a partida pressionando o Coxa no campo de defesa. Com espaço encurtado, a equipe paranaense encontrava dificuldade para trocar passes e optava pela ligação direta. Defensivamente, o time de Vagner Mancini estava posicionado para interceptar o avanço.

Com o passar dos minutos e uma marcação em bloco baixo, o Coritiba passou a neutralizar as principais armas ofensivas do Ceará: os avanços dos laterais Raí Ramos e Paulo Victor e a individualidade de Erick Pulga.

Foram 62% de posse de bola no primeiro tempo, mas com pouco domínio e ocupação dos espaços na fase ofensiva. A irritação era sentida pelos torcedores presentes e também pelo técnico Vagner Mancini, que, à beira do campo, demonstrava insatisfação. As melhores chances vieram com o volante Jean Irmer, aos 19, e com Pulga, aos 37 minutos, mas as finalizações foram defendidas por Pedro Morisco.

A equipe de James Freitas estava armada para contra-atacar o Ceará. A busca era pelos espaços cedidos devido ao avanço alvinegro, mas o time visitante esbarrava na improdutividade ofensiva. Durante o primeiro tempo, não exigiu de Richard.

O Coritiba voltou para o segundo tempo trocando passes no campo ofensivo buscando envolver o Vovô. Porém, um erro no ataque resultou na abertura do placar para o Alvinegro. Após roubada de bola na defesa, Facundo Barceló recebeu no ataque e serviu Pulga, que conseguiu escanteio. Na cobrança, Lourenço encontrou o uruguaio, que, de cabeça, marcou o sexto gol em 2024.

A vitória parcial deu ao Ceará mais confiança e, por consequência, passou a ser mais agressivo visando a definição do marcador. O Coxa, por sua vez, recuou e passou a tentar a construção com cautela, mas era superado pela marcação imposta no meio-campo.

Aos 17, Aylon recebeu de Guilherme Castilho e finalizou para a defesa de Morisco. No lance seguinte, Erick Pulga foi acionado pela esquerda, cortou para dentro e arrematou sobre o gol paranaense.

Sem conseguir criar oportunidades a partir da troca de passes, restou ao Coritiba chegar próximo da meta do Ceará com chutes de média e longa distância. Aos 28 minutos, Fransérgio arriscou e Bruno Ferreira — acionado na volta do intervalo para a vaga de Richard — espalmou.

O Alvinegro teve a chance de ampliar o marcador com Richardson, aos 33, após o volante interceptar a tentativa de progresso do Coritiba e partir em velocidade. Cara a cara com Morisco, o camisa 26 arrematou no arqueiro alviverde.

Os donos da casa ainda tiveram duas oportunidades de emplacar um contra-ataque, mas desperdiçaram devido aos erros na tomada de decisão. Apesar disso, o Ceará conseguiu segurar a vitória e faturar os três pontos para alcançar os 15 na tabela de classificação.

Ceará 1x0 Coritiba

Ceará

3-4-3: Richard (Bruno Ferreira); Jonathan, Jean Irmer (Richardson) e David Ricardo; Raí Ramos, De Lucca, Lourenço (Castilho) e Paulo Victor (Matheus Bahia); Aylon (Saulo Mineiro), Facundo Barceló e Erick Pulga. Téc: Vagner Mancini

Coritiba

4-3-3: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli (Fransérgio), Vini Paulista (Geovane Meurer) e Matheus Frizzo (Yago Ferreira); Lucas Ronier (Wesley Pomba), Figueiredo e Leandro Damião (Brandão). Téc: James Freitas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 31/5/2024

Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ

Gol: 4min/2ºT - Facundo Barceló

Cartões amarelos: Jean Irmer, Paulo Victor e David Ricardo (CEA); Natanael, Figueiredo, Bruno Melo e Lucas Ronier (COR)

Público e renda: 32.829 presentes/R$ 409.207,00