Ferroviário recebe Londrina no PV em busca da segunda vitória na Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Marcelinho foi o herói da primeira vitória. Jogando em uma nova posição, deu uma assistência e marcou o gol nos acréscimos da partida

Após conquistar uma vitória nos acréscimos ante o Floresta, no Estádio Presidente Vargas, o Ferroviário jogará novamente no local e receberá o Londrina-PR. Buscando encaixar uma sequência positiva na Série C do Brasileirão e se afastar da zona de rebaixamento, o Tubarão entra em campo na noite de hoje, às 19h30min, em confronto válido pela sétima rodada.

O técnico Paulinho Kobayashi irá para o terceiro jogo no comando coral desde seu retorno. Estreou sofrendo uma goleada do ABC, por 4 a 0, jogando em casa. Depois, enfrentou o Lobo da Vila testando um novo esquema tático e enfrentou dificuldades, mas conseguiu marcar o gol da vitória no final com Marcelinho, ganhando por 2 a 1.

O triunfo no duelo cearense contou com inovações do treinador na onzena coral. Observando a dificuldade da equipe em defender as laterais do campo nas rodadas iniciais, Kobayashi mandou o Tubarão a campo em uma 3-5-2, com Renan Luís — lateral de origem — estreando no lado esquerdo da zaga, Mattheus Silva e Marcelinho como alas, Romarinho como meia armador e a dupla de ataque formada por Vinícius Alves e Gabryel Martins.

Para o duelo de hoje, a comissão técnico deve manter o esquema. Para o treinador, a vitória é muito importante para o elenco, mas é preciso de mais para lutar pelos objetivos do clube coral nesta temporada.

"O jogo nos traz uma mudança, principalmente na tabela. Eu acredito que os jogadores começam a ter um pouco mais de confiança. Não significa que nós já estamos prontos para competição, para brigar por alguma coisa maior, mas nós temos que ter a sabedoria e inteligência que dependemos ainda de muito trabalho", disse Kobayashi após o primeiro triunfo.

Desde a chegada da nova comissão técnica, o Tubarão anunciou quatro atletas e deve revelar o quinto após o duelo ante a equipe paranaense. Chegaram os defensores Naldo e Renan Luís, o meia Romarinho e o goleiro Rafael Mariano.

Por sua vez, o Londrina chega com apenas uma derrota nos seis jogos disputados na Terceira Divisão. Depois de vencer ABC e São Bernardo, a equipe de Claudinei Oliveira empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda, na rodada passada. O estilo de jogo mais aproximado dos atletas na construção de jogo fez com que o Ferroviário treinasse ainda mais a parte física e o jogo sem bola durante a semana.

O Londrina tem a sétima melhor posse de bola do torneio, contando também com a oitava melhor média de finalizações por jogo. O Tubarão, por sua vez, não vai bem nos índices, tendo a sexta pior posse e a quinta pior média de chutes por jogo.

Ferroviário x Londrina

Ferroviário

3-5-2: Douglas Dias; Alisson, William Rocha e Renan Luis; Marcelinho, Lincoln, Vinícius Paulista (Ralph), Mattheus Silva e Romarinho; Vinícius Alves (Gabryel Martins) e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Londrina

4-4-3: Arthur; Thiago Ennes, Maistro, Rayan e Maurício; Kadi, Tauã e Pablo; Henrique, Daniel Amorim e Iago Teles. Téc: Claudinei Oliveira

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza/CE

Data: 1º/6/2024

Horário: 19h30min

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior/PE

Assistentes: José Daniel Torres de Araujo/PE e Túlio de Farias Ribeiro Caldas/PE

Transmissão: TV Zapping