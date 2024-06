Titularidade, gols e assistências: Pochettino vive fase de protagonismo no Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Pochettino vive bom momento no Tricolor

Em uma de suas melhores fases com a camisa do Fortaleza, o meio-campista Tomás Pochettino vem sendo um importante pilar no time comandado por Vojvoda. No Pici desde a última temporada, o argentino se tornou o “homem de confiança” do treinador neste ano e vive momento de protagonismo, marcado por titularidade constante, gols e, sobretudo, assistências.

O bom desempenho de Pochettino reflete em seus números atuais. Com pouco mais de um terço dos jogos que fez em relação à temporada passada, o camisa 7 já marcou metade dos gols — três neste ano contra seis de 2023 — e concedeu sete assistências, três a menos que o desempenho anterior ao de 2024, quando entrou em campo 70 vezes pelo escrete vermelho-azul-e-branco.

A curva de crescimento de Pochettino aconteceu nos últimos 14 jogos do Fortaleza. Neste recorte, o meio-campista colaborou com as sete assistências que possui no ano, além de balançar as redes duas vezes. Em números frios, fica perceptível o contraste em relação ao início deste ano, quando, em 15 confrontos, o argentino participou diretamente de um único tento, no gol que marcou contra o América-RN, pelo Nordestão.

A sequência inicial de pouco brilho de Pochettino chegou a gerar insatisfação em parte da torcida tricolor, contexto que não diminuiu a confiança de Vojvoda no atleta. O comandante do Leão, inclusive, chegou a testar o camisa 7 em outras posições do setor central, como volante, mas o jogador não se firmou. Em meio à lesão de Calebe, o argentino ganhou novas chances como armador, onde se firmou de vez.

Nas últimas cinco partidas do Fortaleza, Pochettino participou diretamente de quatro gols por três torneios diferentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. No torneio continental, inclusive, o meia despontou como o segundo jogador com mais assistências, quatro no total, dividindo o posto com Denilson, do Cuiabá, e Contrera, do Sportivo Ameliano-PAR.

O impacto de Pochettino também vem acontecendo no Brasileirão. Apesar do Tricolor acumular quatro empates consecutivos, o argentino se destaca entre os jogadores do elenco como o primeiro em cruzamentos certos (9), em interceptações (4) e assistências (2, ao lado de Breno Lopes). Além disso, também é o segundo segundo em dribles certos (3), atrás apenas de Marinho. Os dados são do FootStats.



Pochettino é ainda de acordo com o SofaScore, o meia entre todos da Série A com mais assistências e participações em gols (8) por torneios nacionais e continentais em 2024 — sem incluir a Copa do Nordeste. Segundo o site especializado em estatística, o meia do Fortaleza precisa de 116 minutos para contribuir em um tento da equipe.