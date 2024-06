110 anos de Ceará

O hino do Ceará tem um trecho que diz "teu passado é todo coberto de glórias". É justamente nisso que o torcedor se apega à espera de dias melhores. Hoje, 2 de junho, o Alvinegro de Porangabuçu chega aos 110 anos de história em meio a um momento desafiador dentro e fora de campo, com foco total na busca pelo retorno à elite nacional.

O momento atual nem de longe representa o passado — não tão distante — glorioso: presença na Série B do Campeonato Brasileiro, crise política e financeira, ações na Justiça. O cenário contrasta com os 46 títulos estaduais, as três Copas do Nordeste, uma Taça Norte-Nordeste, uma final de Copa do Brasil e outras tantas campanhas relevantes em competições de nível nacional e internacional, que dão um conforto à torcida do Vovô.

"Os títulos são importantes, mas o que motiva é a possibilidade de ajudar o clube ainda mais. O trabalho é árduo, mas estou aqui para isso. O Ceará é uma instituição gigante, com pessoas sérias e que trabalham diariamente para manter as coisas em ordem e evoluindo. Isso é o que me estimula a todo dia querer o melhor para o clube", afirmou ao O POVO o presidente João Paulo Silva, à frente do clube desde março de 2023.

Antes da versão presidente, claro, existiu o lado torcedor. Aliás, ainda existe. Em 40 anos de vida, quase todos com ligação com o Ceará, João Paulo relembrou um momento único em sua vida nas arquibancadas: a final do Campeonato Cearense de 2006.

Naquele ano, o Alvinegro não vivia uma boa fase e via o rival Fortaleza, na Série A, prestes a se consagrar tetracampeão — o que seria inédito para o Tricolor à época. Para piorar, na primeira parte do Estadual, o Vovô havia sido goleado por 6 a 3 e 4 a 0.

"O título do Campeonato Cearense de 2006 marcou, não só a mim, mas toda uma geração de torcedores. Aquele contexto em que estávamos em uma situação inferior ao Fortaleza, ter perdido as partidas da fase classificatória e depois vencer as duas finais; foi um momento único para mim na arquibancada", recordou o dirigente.

Recentemente, durante a apresentação do novo patrocinador master — o maior da história do clube —, João Paulo Silva foi enfático ao descartar reeleição: "No final do ano saio". A partir daí, o dirigente sairá e ficará apenas o torcedor, com desejos para os próximos anos do Ceará.

"Se voltarmos no tempo, em 2014, o Ceará chegava ao seu centenário já projetando um avanço importante, que foi se concretizando nos anos seguintes. O que fazemos hoje é sempre pensando na frente. Em dez anos, a gente pensa em um Ceará ainda mais forte do que é hoje e que era em 2014. Um Ceará solidificado nas principais competições nacionais e buscando coisas grandes nos campeonatos continentais. Continuar avançando é a nossa meta diária", concluiu.

Em 2 de junho de 1914, dois jovens, Luis Esteves e Pedro Freire, saíram de casa despretensiosamente, apenas para tomar um café na Praça do Ferreira. O que ambos não sabiam é que aquela tarde no Café Art Noveau mudaria para sempre a história do futebol cearense, já que foi ali que surgiu o Ceará Sporting Club.

O clube foi fundado inicialmente como Rio Branco Foot-ball Club e transformado em seguida no Ceará Sporting Club.