Em retomada da Série A, Fortaleza recebe Athletico almejando 1ª vitória como mandante

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lucero é a esperança de gols do Leão diante do Furacão

Após mais de três semanas de paralisação do Campeonato Brasileiro em detrimento das enchentes no Rio Grande do Sul, o Fortaleza volta a campo pelo torneio nacional hoje para encarar o Athletico-PR no Presidente Vargas, às 18h30min, em confronto válido pela sétima rodada. Embalado pelas classificações na Copa do Nordeste e Sul-Americana, o Leão quer aproveitar o bom momento para encerrar o jejum de vitórias na Série A.

Embora esteja invicto no Brasileirão, inclusive estreando com vitória fora de casa sobre o São Paulo, a equipe comandada por Vojvoda acumula quatro empates consecutivos, sequência que freou o ímpeto do Tricolor do Pici na tabela. Neste recorte, o clube cearense protagonizou roteiros semelhantes: em três duelos, contra Cruzeiro, RB Bragantino e Botafogo, saiu na frente do placar, mas não sustentou o resultado.

As três partidas em questão aconteceram com o Fortaleza atuando na Arena Castelão. O escrete vermelho-azul-e-branco, que goleou o tradicional Boca Juniors pela Sula na fase de grupos, ainda não conseguiu vencer times de Série A ou B do Brasil como mandante na temporada, marca que pode ser encerrada no domingo. A tarefa, entretanto, não é simples, já que o Furacão, rival do Tricolor, vive ótima fase no torneio.

O Rubro-Negro do Paraná chegou à sétima rodada como líder do Brasileiro, posição que, para ser mantida sem depender de outros resultados, apenas com vitória diante do Fortaleza. Na campanha de até então, o Athletico-PR venceu quatro dos cinco jogos que disputou, tem o terceiro melhor ataque, ao lado do Bahia e do Atlético-MG, e a segunda melhor defesa, com apenas três gols sofridos – o Leão aparece logo atrás no ranking, com quatro.

O retrospecto de confrontos entre os dois clubes, no geral, é equilibrado. Nas 19 vezes que se enfrentaram na história, o Fortaleza venceu cinco e sofreu oito reveses, além de seis empates. Na perspectiva recente, porém, o Leão tem se sobressaído perante o Furacão e não perde para o rival desde 2021. Neste espaço de tempo, os clubes se encontraram em cinco ocasiões, todas pela Série A, com dois triunfos cearense e três resultados em igualdade no placar.

Para a partida de domingo, Vojvoda não poderá contar com os meio-campistas Lucas Sasha e Calebe, e com o atacante Marinho, todos entregues ao departamento médico. O treinador argentino, como de costume, deve promover algumas novidades ao time titular em relação ao último jogo, que foi diante do Sportivo Trinidense, pela Sul-Americana.

Pelo lado do Furacão, o experiente volante Fernandinho, com passagem pela seleção brasileira, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-esquerdo Esquivel, expulso na última rodada, também desfalca o time comandado por Cuca.

Fortaleza x Athletico-PR

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Athletico-PR

4-3-3: Bento; Léo Godoy, Kaíque Rocha, Gamarra e Fernando; Zé Vitor, Erick e Zapelli; Cuello, Pablo e Canobbio. Téc: Cuca

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: domingo, 2 de junho

Horário:18h30min

Árbitro: João Vitor Gobi-SP

Assistentes: Neuza Inês Back-SP (Fifa) e Gustavo Rodrigues de Oliveira-SP

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-MG

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do O POVO e Premiere