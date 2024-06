Ferroviário vence Londrina, emenda segunda vitória e se afasta do Z-4 da Série C

Foto: Lenilson Santana/Ferroviário AC Marcelinho, atacante do Ferroviário, comemora o gol da vitória

O Ferroviário conquistou a sua segunda vitória seguida na Série C de 2024. Jogando diante de sua torcida, no estádio Presidente Vargas, o Tubarão da Barra bateu o Londrina por 1 a 0 e se distanciou da zona de rebaixamento na competição nacional.

No confronto, o herói foi o mesmo da vitória nos acréscimos sobre o Floresta: o atacante, agora improvisado na ala direita, Marcelinho foi quem anotou o tento. Outro destaque positivo foi o goleiro Douglas Dias, responsável por segurar a pressão do adversário, em especial na primeira etapa.



O JOGO - Ferroviário x Londrina

Mesmo com o Tubarão da Barra jogando diante de sua torcida, o cenário do confronto obedeceu o que se esperava diante das estatísticas das equipes na competição. Iniciando a partida com a sétima melhor posse de bola da Série C, o Londrina controlava as ações e jogava no campo de ataque. Com a sexta pior colocação no quesito, o Ferroviário observava e fechava os espaços para buscar um contra-ataque.



A pressão do Londrina surtia efeito. Com seis minutos de partida, o clube paranaense já havia finalizado três vezes de forma perigosa contra a meta de Douglas Dias. Reflexo da pressão adversária, logo aos 30, o arqueiro coral já havia realizado quatro defesas importantes.



A defesa do Ferroviário passava por dificuldades no posicionamento, a partida foi a segunda em que a comissão técnica optou por um esquema com três zagueiros. Nos poucos momentos em que teve a bola, o principal caminho do escrete coral era buscar ligações diretas para a dupla de ataque.



Contudo, quando começou a explorar seus alas, o Ferroviário entrou no jogo. Assim como no jogo contra o Floresta, em que teve poucas chances, a equipe aproveitou seu bom momento e abriu o placar aos 41 minutos da primeira etapa, com Marcelinho. No segundo tempo, Kobayashi mudou o esquema de jogo e manteve a partida equilibrada, mas sem muitas chances para ambos os lados.