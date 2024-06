Floresta visita o ABC e busca 1ª vitória na Série C 2024

Foto: Kely Pereira/Floresta EC O Floresta recebeu o Botafogo-PB no estádio Presidente Vargas pela primeira rodada da Série C do Brasileirão de 2024.

O Floresta volta a entrar em campo hoje contra o ABC, em Natal, às 19 horas, em busca de sua primeira vitória na Série C 2024. Até então o time cearense perdeu todas as seis partidas que disputou na competição nacional e amarga a lanterna do campeonato.

A última derrota foi para o Ferroviário, pelo placar de 2 a 1, na última terça-feira, 28. O time comandado por Marcelo Cabo até buscou o empate na partida, mas tomou o gol no final do duelo e saiu de campo superado mais uma vez.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro é um dos dois clubes que ainda não pontuou na Série C. A outra equipe, no entanto, é o São José, que teve três jogos adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul e não joga desde o final de abril.

Contra o ABC, atual 12º lugar, o Floresta busca também pontuar pela primeira vez e briga para sair da zona do rebaixamento da terceira divisão do futebol brasileiro. Atualmente, o clube cearense se encontra a três pontos de distância do último time fora do Z4, o CSA.

Com quatro das seis primeiras partidas disputadas em casa, o Floresta agora irá iniciar, no mês de junho, uma maratona de jogos como visitante, jogando os três dos próximos quatro confrontos longe de casa. O embate diante do ABC marca o primeiro desta sequência.

Após a partida contra o time potiguar, o Verdão da Vila volta à capital cearense para enfrentar o Confiança. Em seguida, faz duas partidas fora de casa contra Náutico e Tombense, em Pernambuco e Minas Gerais, respectivamente.