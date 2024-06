Vini Jr. marca, Real Madrid bate o Borussia Dortmund e conquista a Champions pela 15ª vez

Foto: INA FASSBENDER / AFP Real Madrid's players lift the trophy to celebrate their victory at the end of the UEFA Champions League final football match between Borussia Dortmund and Real Madrid, at Wembley stadium, in London, on June 1, 2024. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

A Europa é do Real Madrid mais uma vez. Neste sábado, o clube espanhol venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, na Inglaterra, na grande final da Liga dos Campeões de 2023/24. Os gols foram de Carvajal e Vinícius Júnior, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o Real Madrid se isolou ainda mais como o maior campeão da história da Champions League. O clube chegou a sua 15ª taça. O segundo maior vencedor é o Milan, com sete.

A equipe do técnico Carlo Ancelotti encerrou o torneio invicta, com nove vitórias e quatro empates. Além da competição internacional, os Merengues também conquistaram o Campeonato Espanhol neste ano.

O Borussia Dortmund, por sua vez, segue com apenas um caneco, conquistado na temporada de 1996/97. Esse é o segundo vice da equipe. Em 2012/13, os alemães perderam para o Bayern de Munique, também em Wembley.

Vinícius Júnior foi um dos destaques do Real Madrid em Londres. O atacante serviu como uma válvula de escape do time espanhol em diversos momentos e foi coroado com um gol. Rodrygo, por sua vez, passou em branco, mas ajudou na construção de algumas ações ofensivas. Éder Militão, por sua vez, entrou já na reta final.

A partida começou bem estudada em Wembley, com as duas equipes trocando passes e encontrando dificuldades para encontrar espaços para agredir.

Com o passar do tempo, contudo, o Borussia Dortmund passou a tomar conta do embate. A primeira chegada com mais perigo saiu aos 13 minutos. Fullkrug foi lançado na área e ajeitou para Brandt, que dominou e bateu pelo lado.

Aos 20, Adeyemi perdeu uma grande chance. O atacante saiu cara a cara com Courtois e driblou o goleiro, mas adiantou demais e viu Carvajal aparecer para evitar o gol. Três minutos depois, foi a trave que salvou o Real Madrid. Fullkrug recebeu ótimo passe em profundidade e finalizou no poste.

Instantes depois, Adeyemi partiu com liberdade pela esquerda mais uma vez e arrematou cruzado. Courtois rebateu e Fullkrug se atirou de cabeça para mais uma intervenção do goleiro belga. O arqueiro voltou a trabalhar aos 40. Sabitzer arriscou de longe e obrigou o rival a se esticar todo para espalmar.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Real Madrid enfim conseguiu assustar. Com três minutos, Kroos cobrou falta com veneno e Kobel mandou para escanteio. No tiro de canto, Carvajal cabeceou por cima. O lateral teve outra chance logo depois, após cruzamento de Vini Jr., porém parou no goleiro.

O Borussia respondeu aos 17 minutos. Fullkrug aproveitou bom cruzamento de Adeyemi e cabeceou para difícil defesa de Courtois.

Aos 24, Vini Jr. fez jogada pela esquerda e cruzou fechado para Bellingham, que subiu para dividir com Kobel. A bola passou pelos dois e passou raspando a trave.

Com o relógio marcando 28 minutos, a rede enfim balançou em Wembley. Kroos cobrou escanteio com muita precisão e Carvajal, com 1m73 de altura, subiu entre os defensores rivais para desviar para o fundo da rede e colocar os espanhois na frente.

Instantes depois, Bellingham teve uma chance de ouro de ampliar. O meia inglês recebeu sozinho na marca do pênalti e buscou o canto. A bola desviou na marcação e saiu triscando a trave.

Aos 34, Kroos cobrou falta e obrigou Kobel a fazer boa defesa. Na sequência, Camavinga arriscou de longe, buscando o ângulo, e viu o goleiro alemão fazer mais uma intervenção.

Já aos 37, Malen saiu jogando errado e deu nos pés de Bellingham, que serviu para Vini Jr. O brasileiro dominou e, de canhota, mandou na bochecha da rede para aumentar a vantagem do Real.

O Borussia até chegou a descontar, aos 41, mas Fullkrug estava em posição irregular e o gol foi anulado pela arbitragem.

A partir de então, o Real Madrid apenas controlou o resultado para confirmar mais um título de Liga dos Campeões da Europa.