Barceló cresce de produção e vira protagonista no ataque do Ceará

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Facundo Barceló comemora gol no jogo Ceará x Coritiba, no Castelão, pela Série B 2024

Um dos reforços do Ceará na janela de início de temporada, o atacante Facundo Barceló até demorou, mas vem mostrando seu valor com a camisa alvinegra nas últimas semanas. Com maior minutagem e boas exibições, o uruguaio virou titular de Vagner Mancini e vive ótima fase no clube com gols importantes.

O bom momento teve início há quase um mês, no dia 6 de maio. Na ocasião, o jogador marcou o primeiro gol da equipe no empate em 2 a 2 com o CRB, em jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Após o tento contra os alagoanos, ele cresceu de produtividade e ganhou mais confiança do comandante do time. Não à toa foi escalado entre os titulares na partida seguinte, diante do Novorizontino, no interior paulista.

No duelo, Barceló voltou a mostrar seu faro de artilheiro e balançou as redes novamente. Na oportunidade, ele marcou o segundo gol do Ceará no triunfo por 3 a 0.

Contra o Amazonas, em jogo da quinta rodada, o atacante passou em branco, mas voltou a cravar ante a Chapecoense. Na oportunidade, abriu o placar da vitória alvinegra por 2 a 1, na Arena Castelão. O tento em questão ajudou o time alvinegro a subir na tabela de classificação.

E para melhorar ainda mais sua fase, ele marcou o único gol da vitória diante do Coritiba, na última sexta-feira, 31, assegurando três pontos para o Vovô na Série B. Em um jogo com bastante intensidade, o uruguaio de 31 anos subiu mais alto que os adversários, em jogada de escanteio, e estufou as redes para a alegria da torcida presente no Castelão.

O resultado, inclusive, fez o Ceará entrar no G-4 da Segundona pela primeira vez desde o seu rebaixamento em 2022.

Com os gols, ficou clara a evolução do uruguaio no Ceará. Até o fim de abril, por exemplo, ele tinha assinalado apenas dois tentos - um pelo Campeonato Cearense e outro pela Copa do Nordeste. Agora, já são quatro gols nos últimos cinco duelos disputados pela Série B do Brasileirão.

"Ele (Barceló) é um jogador que chegou e demorou um pouco a se adaptar ao futebol brasileiro. Quando falamos da chegada de um estrangeiro, ignoramos certas coisas que são muito importantes para nós. A família, o colégio dos filhos, alguns hábitos que até se sentirem confortáveis os atletas demoram um pouco. Hoje já vejo que todos eles estão mais maduros, a família está mais adaptada e dentro de campo eles estão respondendo", disse o técnico Vagner Mancini sobre o jogador em entrevista coletiva após o triunfo contra o Coritiba.