Flamengo atropela Vasco, goleia rival por 6 a 1 e vira líder da Série A

Foto: RUANO CARNEIRO/AE RIO DE JANEIRO, BRASIL - 02 DE JUNHO: GABRIEL BARBOSA, do Flamengo, comemora após marcar o sexto gol do time durante a partida entre Vasco e Flamengo no Brasileirão 2024, no Estádio do Maracanã, em 02 de junho de 2024, no Rio de Janeiro, Brasil.

Em boa fase sob o comando do técnico Tite, o Flamengo atropelou o Vasco ao fazer 6 a 1, ontem, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão, que marcou a estreia do técnico Álvaro Pacheco no comando do clube cruzmaltino. Com a vitória, o Rubro-Negro assumiu a liderança da Série A.

O Cruzmaltino até abriu o placar com Vegetti, mas na sequência o Rubro-Negro dominou e marcou com Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi, que voltou a balançar as redes depois de quatro meses.

A goleada sofrida no primeiro jogo em um clube do futebol brasileiro, aumenta ainda mais a pressão sobre o Álvaro Pacheco, que terá um longo caminho para colocar o Vasco nos trilhos, ainda mais com o conflito interno entre a diretoria, encabeçada por Pedrinho, e a 777 Partners.

Enquanto o Vasco soma apenas seis pontos em sete jogos e tem a defesa mais vazada com 17 gols sofridos, o Flamengo se coloca novamente como um dos candidatos ao título. O clube rubro-negro parece enfim ter engrenado com Tite e chegou aos 14 pontos. Tem também o melhor ataque, com 13, assim como o Botafogo.

O Flamengo viu o retrospecto sobre o rival aumentar ainda mais. A equipe não perde do Vasco na Série A desde 2015. Nos últimos dez confrontos no torneio, venceu sete e empatou quatro, tendo marcado 26 gols e sofrido apenas nove.

No geral, foram 423 jogos, com 164 vitórias do Flamengo, 139 do Vasco e 120 empates. Essa é a maior vitória do time rubro-negro sobre o rival na história.