Fortaleza bate AthleticoPR no PV e vence a primeira em casa na Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Fortaleza x Athletico-PR, Série A do Campeonato Brasileiro

Enfim saiu a primeira vitória do Fortaleza como mandante na Série A do Brasileiro. Ontem (2/6), o Tricolor do Pici bateu o Athletico-PR por 1 a 0. O zagueiro Kuscevic, ainda no primeiro tempo, fez o único gol da partida.

O resultado leva o Tricolor ao 11º lugar com 10 pontos conquistados. Agora, foco total na Copa do Nordeste. Na quarta-feira, 5, o Leão encara o CRB no primeiro jogo da final, no Castelão, às 21h30min.

Vojvoda mandou a campo uma equipe alternativa, pensando, claro, na grande decisão do Nordestão. Atletas com Renato Kayzer, Breno Lopes e Emmanuel Martínez foram utilizados no time titular. Porém, esse cenário acabou mostrando um certo desentrosamento do Tricolor. Até por isso, demorou para assustar o goleiro Bento, do Furacão.



Apenas aos 13 minutos do primeiro temp saiu o lance mais perigoso dos cearenses. Breno Lopes dominou pelo lado esquerdo, cruzou na área, mas nenhum atleta conseguiu desviar.

João Ricardo, arqueiro do Pici, também tinha vida tranquila. Erick, da intermediária, até arriscou, aos 18, porém, foi para fora.

O Fortaleza criava suas melhores oportunidades com Breno Lopes, grande nome do Tricolor do Pici nos 45 minutos iniciais. Tanto que foi com ele, que aos 24, Bento teve que intervir com defesa, após chute de fora da área.

Outro atleta bastante participativo foi Renato Kayzer. O camisa 79 se movimentou e incomodou a defesa paranaense. De falta de média distância, o centroavante teve sua chance mais perigosa, mas a bola passou por cima.

Quando tudo se encaminhava para um 0 a 0 morno, um escanteio mudou a história. Breno Lopes arriscou, mas Kaique Rocha afastou. Na sobra, Martínez chutou e a bola desviou, saindo pela linha de fundo.

Na cobrança de escanteio, Bento acabou saindo mal e Kuscevic desviou para o fundo das redes, abrindo o placar no PV e anotando seu segundo gol com a camisa do Fortaleza.

O segundo tempo recomeçou e, com ele, um duelo mais aberto. O Furacão, que mirava a liderança do torneio, começou buscando ter mais a posse de bola e criar mais jogadas de ataque, diferente do que havia sido no início.

Julimar, que entrou no lugar de Pablo, levou perigo a João Ricardo, obrigando o goleiro a realizar importante defesa.

O Leão respondeu, aos 6 minutos, com finalização de fora da área de Breno Lopes. Aos 10, novamente Breno puxou contra-ataque, tocou na área, mas Fernando impediu que chegasse em Kayzer.

O jogo começou a ganhar emoção na reta final. Erick, do Athletico, teve a bola do empate, mas João Ricardo fez um verdadeiro milagre na praça esportiva do Benfica.

Depois, Moisés desperdiçou duas grande chances de deixar o placar ainda mais favorável para o Tricolor do Pici. Após passe de Hércules, o camisa 21 finalizou no canto, mas Bento defendeu.



O ponta-esquerda ainda sairia cara a cara com o arqueiro do Rubro-Negro, mas acabou errando o tempo do drible, e deixou de marcar o segundo tento. Com isso, o duelo entre cearenses e paranaense encerrou com o triunfo tricolor pelo placar mínimo.

Fortaleza x Athletico-PR - Ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Pedro Augusto (Zé Welison), Hércules e Martínez; Machuca (Pochettino), Breno Lopes (Moisés) e Kayzer (Lucero). Téc: Vojvoda

Athletico

4-3-3: Bento; Madson, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Fernando (Mastriani); Felipinho (Di Yorio), Erick e Christian (Zé Vitor); Nikão, Pablo (Julimar) e Canobbio (Zapelli). Téc: Cuca

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Data: 02/06/2024

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Gol: Kuscevic (44'1t)

Cartões amarelos: Pedro Augusto e Emmanuel Martínez (FOR); Madson, Felipinho, Christian e Zé Vitor (CAP)