Após duas vitórias seguidas, Ferroviário mira sequência contra rivais da parte de cima da tabela

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Ferroviário venceu o Floresta no PV com gol nos acréscimos.

Se o começo de Série C pelos lados da Barra do Ceará não foi nada bom, o torcedor do Ferroviário já começa a ver boas perspectivas para o time, por mais que de forma tímida. Isso porque sob o comando de Paulinho Kobayashi, o Tubarão engatou uma sequência positiva de duas vitórias consecutivas no torneio, diante de Floresta (2 x 1) e a última nesse sábado, 1º, contra o Londrina-PR, por 1 a 0.

Agora, a equipe terá uma série de confrontos difíceis contra times que estão brigando pelo topo. Será nessas partidas que o escrete coral poderá definir seu foco principal na competição. Domingo, 9, às 16h30min, em João Pessoa-PB, encara o Botafogo-PB, no Almeidão. O time paraibano está entre os oito melhores do torneio, que posteriormente avançarão às fases de mata-mata do torneio.

Quando os dois se enfrentam, o duelo costuma ser equilibrado. Em dez duelos, duas vitórias para cada lado e seis empates.

O último jogo entre o Ferrão e o Xerife, no entanto, ocorreu em 1º de maio de 2022 pela Terceira Divisão daquela temporada. Triunfo coral pelo placar mínimo de 1 a 0.

Mas os embates com agremiações da parte de cima não param por aí. De João Pessoa o clube vai até São João Del Rei, interior de Minas Gerais, onde encara o melhor time do certame até o momento: Athletic, líder da Terceirona.

Os mineiros vêm chamando atenção, especialmente, pelo seu poderio ofensivo, possuindo, inclusive, o artilheiro da Série C: Jonathas, com sete gols.

A vida do torcedor coral promete ficar ainda mais tensa. Após Botafogo e Athletic, um velho conhecido: Ferroviária-SP.

Os dois times decidiram a final da Série D de 2023, e o Ferrão levou a melhor. Na ida, em Araraquara, empate por 1 a 0. No jogo decisivo, com um PV lotado, triunfo por 2 a 1 e o bicampeonato garantido. Este duelo, por sinal, será justamente no palco da taça coral da última temporada.

Mesmo com essa sucessão de partidas com caráter decisivo, Kobayashi prega pés no chão e deixa claro que a meta é pontuar para sair da parte de baixo da tabela.

"Temos que sair dessa fase difícil. Em dois jogos, já havíamos sofrido nove gols. Não é fácil. Temos que construir algo mais sólido para não perder o jogo. Não é pensar em jogar bem, é pensar em ganhar jogos", pontuou o treinador coral.