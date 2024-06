Fortaleza se reapresenta de olho na final da Copa do Nordeste

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Botafogo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Após a primeira vitória como mandante da Série A de 2024, diante do Athletico-PR, o Fortaleza muda o foco para um dos principais objetivos da temporada: o título da Copa do Nordeste.

Sem tempo a perder pelo pequeno intervalo entre as partidas, o Leão do Pici iniciou ontem a preparação para o primeiro jogo diante do CRB-AL. Os times já se enfrentam amanhã pela partida de ida da decisão regional, na Arena Castelão.

Para o embate, pelo pouco tempo entre os jogos, o técnico argentino Vojvoda mira um planejamento certeiro para largar com vantagem diante dos alagoanos. Na vitória sobre o Furacão pela Série A, o treinador tricolor poupou jogadores importantes visando a briga pelo título, como Lucero e Pochettino, que iniciaram no banco.

“Temos que planejar bem a partida. É uma final, em toda final temos que jogar estrategicamente, com o coração, mas também com inteligência. Teremos aprendizados do que aconteceu (na Copa do Brasil) e procuraremos estar muito atentos ao que podemos corrigir e melhorar para essas partidas”, afirmou ele.

O Leão tem pelo menos sete desfalques confirmados para a final. Por não estarem inscritos no torneio, ficarão de fora do embate os atacantes Breno Lopes e Renato Kayzer, o lateral Felipe Jonatan e o meia Emmanuel Martínez. Além deles, o comandante tricolor não contará com o lateral Dudu, o meia Calebe e o atacante Marinho, todos no Departamento Médico (DM). Em transição após estiramento ligamentar no joelho esquerdo, Lucas Sasha é dúvida.

Apesar das baixas para o jogo, o clima no Pici é de resiliência e perseverança em busca do título. Ademais da presença massiva da torcida, que já adquiriu mais de 34 mil entradas para o jogo, o atacante Lucero frisou que o grupo está focado em dar a volta por cima após iniciar o ano batendo na trave pelo título do Campeonato Cearense e pela eliminação na Copa do Brasil.

"Sem dúvidas, o início do ano não foi o melhor. Aconteceram muitas coisas que não esperávamos. O episódio (de atentado) de Recife marcou muitos jogadores, mas o grupo sempre mostrou resiliência. Nós sempre conseguimos dar a volta por cima quando as coisas não vão bem", pontuou o argentino.

Em relação ao embate decisivo diante do CRB, Lucero comentou que a final tem um peso importante para o grupo e destacou o gosto pessoal que possui por jogos decisivos. "Gosto de jogos com muita responsabilidade. (A final) significa muito para nós. É uma nova oportunidade de conquistar um título. Temos que ter muita gana e vontade", destacou.

No temporada de 2024, 'El Gato' marcou 14 gols e cedeu quatro assistências em 31 jogos disputados pelo Leão.