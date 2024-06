Saiba quem o Fortaleza pode enfrentar nas oitavas de final da Sul-Americana

Foto: Thiago Gadelha / AFP Jogadores do Fortaleza posam para foto no jogo Fortaleza x Trinidense, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta segunda-feira, 3, em Luque, no Paraguai, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. Classificado em primeiro lugar no Grupo D, o Fortaleza, representante cearense na competição continental, enfrentará o vencedor do playoff G.

Existem oito possibilidades de adversários para o Leão do Pici nas oitavas de final: Always Ready (BOL), Racing (URU), Delfín (EQU), Internacional (BRA), Rosário Central (ARG), LDU (EQU), Grêmio (BRA) ou Estudiantes (ARG). Os duelos estão previstos para acontecer entre os dias 14 e 21 de agosto.

A definição dos adversários ocorrerá entre os dias 4 e 8 de junho, com a realização das partidas atrasadas de Internacional, na Sul-Americana, e Grêmio, na Libertadores, em virtude das condições climáticas no Rio Grande do Sul. Atualmente, o Colorado ocupa a 3ª colocação do Grupo C da Sula, com cinco pontos, e enfrentará Real Tomayapo e Delfín. O Tricolor, por sua vez, ocupa a 3ª posição do Grupo C da Libertadores, com seis pontos, e duelará contra Huachipato e Estudiantes.

Fato é que a LDU, algoz do Fortaleza na final da Sul-Americana de 2023, está entre os possíveis adversários do Leão do Pici nas oitavas de final, devido à eliminação na fase de grupos da Libertadores. A equipe equatoriana finalizou a participação na principal competição da Conmebol na 3ª colocação do Grupo D, com sete pontos, atrás do Junior Barranquilla (COL) e Botafogo (BRA).

Caso o Grêmio vença o Huachipato nesta quarta-feira, 4, o Rosário Central (ARG) estará confirmado no playoff G.

Chaveamento até a final

O sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana também definiu o chaveamento até a decisão, marcada para o dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai. O Fortaleza está posicionado à esquerda ao lado de Corinthians (BRA), Belgrano (ARG) e Racing (ARG) momentaneamente.

Do lado posterior, estão posicionados o Sportivo Ameliano (PAR), Cruzeiro (BRA), Independiente Medellín (COL) e Lanús (ARG).

Com informações de Thiago Minhoca, comentarista da Rádio O POVO CBN.